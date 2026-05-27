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जम्मू-कश्मीर: ईद-उल-अजहा पर अमन और भाईचारे का संदेश, एलजी और सीएम ने दी शुभकामनाएं

ईद-उल-अजहा पर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने दिया शांति और भाईचारे का संदेश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 04:11 AM
जम्मू-कश्मीर: ईद-उल-अजहा पर अमन और भाईचारे का संदेश, एलजी और सीएम ने दी शुभकामनाएं

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में ईद-उल-अजहा के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया है। दोनों नेताओं ने कहा कि यह त्योहार त्याग, करुणा और आस्था का प्रतीक है। साथ ही, उन्होंने सभी के लिए शांति, समृद्धि, खुशी और कल्याण की प्रार्थना की।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा, "ईद-उल-अजहा के पावन अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र अवसर मानवता को प्रेम, करुणा और क्षमा जैसे शाश्वत मूल्यों को अपनाने की याद दिलाता है। कामना है कि यह ईद सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। ईद मुबारक।"

वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम उमर अब्दुल्ला के हवाले से एक पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री ने ईद-उल-अजहा के शुभ अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार त्याग, करुणा और आस्था का प्रतीक है और सभी के लिए शांति, समृद्धि, खुशी और कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ईद-उल-अजहा लोगों के बीच भाईचारे, सद्भाव और आपसी सम्मान के बंधन को और मजबूत करेगा।"

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक्स पोस्ट में लिखा, "आप सभी को ईद-उल-अज़हा की बहुत-बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तआला आपकी जिंदगी को अमन, खुशियों और ढेर सारी बरकत से नवाजे। आमीन।"

जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्स पोस्ट में लिखा, "ईद-उल-अजहा के शुभ अवसर पर जेकेएनसी के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से जम्मू-कश्मीर की जनता और समस्त मुस्लिम उम्माह को हार्दिक शुभकामनाएं। बलिदान, करुणा, एकता और सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक यह पवित्र त्योहार, हर घर में शांति, समृद्धि, सद्भाव और खुशहाली लेकर आए। सभी को ईद मुबारक।"

--आईएएनएस

पीएसके

 

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