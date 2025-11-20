Vikas Garg Summons : विकास गर्ग को ईडी का समन, कस्टम ड्यूटी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 190 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एबिक्स इंक के चेयरमैन विकास गर्ग को तलब किया है। ईडी ने बताया कि गर्ग को शुक्रवार सुबह 10 बजे मुंबई स्थित सीजे हाउस में ईडी कार्यालय में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।

एजेंसी के अनुसार, यह समन उन जांचों के तहत जारी किया गया है जिनमें एबिक्स इंक से जुड़े आयात-निर्यात दस्तावेज़ों, वित्तीय लेनदेन और कथित रूप से कस्टम ड्यूटी चोरी के जरिए किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। ईडी का दावा है कि कंपनी से जुड़े कुछ कारोबारों में बड़े पैमाने पर कस्टम शुल्क से बचने के लिए गलत इनवॉइस, झूठे मूल्यांकन और फर्जी घोषणाओं का इस्तेमाल किया गया, जिससे सरकार को लगभग 190 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

ईडी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "कल एबिक्स इंक के चेयरमैन विकास गर्ग को ईडी ने 190 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजा है। उन्हें सुबह 10 बजे तक सीजे हाउस में ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है।"

इससे पहले, इस मामले में ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की थी। 12 नवंबर को जांच एजेंसी ने विकास गर्ग, उनके कर्मचारियों और संबंधित लोगों के आवासीय व व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी की। इस दौरान आयात-निर्यात से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। इनमें नकली बिल, ईमेल और रिकॉर्ड शामिल हैं। साथ ही, मुख्य आरोपियों के डिजिटल उपकरण जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव जब्त किए गए।

ईडी का दावा है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फर्जी कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा था। आरोपी विदेशी संस्थाओं के नाम पर माल आयात करते और निर्यात का दिखावा कर लाभ उठाते। इससे न केवल सीमा शुल्क की चोरी हुई, बल्कि जीएसटी और अन्य करों में भी धांधली की गई।

--आईएएनएस