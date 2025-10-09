भारत समाचार

ED Raid Bengaluru : ईडी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का सोना किया जब्त

ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में 50 करोड़ का सोना जब्त किया
Oct 09, 2025, 05:41 PM
अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामला: ईडी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का सोना किया जब्त

बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के माध्यम से जनता को धोखा देने के मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने दो लॉकरों से 50 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने यह तलाशी मुख्य आरोपी, चित्रदुर्ग जिले के विधायक केसी वीरेंद्र की न्यायिक हिरासत के दौरान की, जहां से ईडी को 50.33 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलोग्राम वजन के 24 कैरेट सोने मिले।

इस कार्रवाई के साथ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी द्वारा अब तक की गई कुल संपत्ति की जब्ती 150 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इससे पहले, ईडी ने लगभग 21 किलोग्राम सोने की छड़ें, नकदी, सोने और चांदी के आभूषण, बैंक खाते और महंगे वाहनों के रूप में 103 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी।

ईडी की जांच में यह सामने आया है कि किंग567, राजा567 आदि के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर निर्दोष खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इसमें जो राशि मिली थी उसे म्यूल अकाउंट्स के जरिए पूरे भारत में बैठे लोगों को भेजा गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि केसी वीरेंद्र के सहयोगियों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से प्राप्त राशि का उपयोग करोड़ों रुपए के अंतरराष्ट्रीय यात्रा टिकटों, वीजा और अन्य सेवाओं को बुक करने के लिए किया था। इसके साथ ही मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म होस्टिंग जैसे खर्चों का भुगतान भी इन्हीं राशियों के माध्यम से किया गया था।

ईडी की जांच में भारत भर में साइबर अपराध के उदाहरणों के साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की सांठगांठ का भी पता चला है, जहां छोटी रकम के बदले में व्यक्तियों के नाम पर म्यूल अकाउंट्स बनाए गए थे। इन अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से हटाई गई राशि को उसके नाप पर कई स्थानों पर भेजा जाता था। मामले में आगे की जांच जारी है।

 

 

 

