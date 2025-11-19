भारत समाचार

ED Raids Chennai : ईडी ने चेन्नई में 10 से अधिक स्थानों पर मारा छापा

चेन्नई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी
Nov 19, 2025, 08:53 AM
ईडी ने चेन्नई में 10 से अधिक स्थानों पर मारा छापा

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को चेन्नई के 10 से अधिक स्थलों पर छापेमारी की। कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेनदेन मामले को लेकर ये तलाशी अभियान चलाया गया।

बुधवार सुबह शुरू हुई छापेमारी ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। ईडी की टीमें एक साथ कई आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में देखी गईं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी के अधिकारी एक काफिले में पहुंचे और सैदापेट, कोट्टूरपुरम, केके नगर, एमजीआर नगर, सोकारपेट, किलपौक, कोडंबक्कम और अंबत्तूर के कुछ हिस्सों में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी।

इन इलाकों में अचानक ईडी अधिकारियों की आवाजाही देख लोग हैरान हो गए; प्रत्यक्षदर्शियों ने अधिकारियों को कई परिसरों में प्रवेश करते देखा।

दिन की सबसे प्रमुख तलाशी किलपौक स्थित चैतन्य अपार्टमेंट परिसर में हुई, जहां अधिकारियों ने लोहा व्यापारी निर्मल कुमार के आवास पर रेड डाली।

एक और बड़ी कार्रवाई श्रीनगर कॉलोनी स्थित कलैचेलवन के सैदापेट स्थित घर पर की गई, जबकि ईडी की टीमों ने अंबत्तूर के थिरुवेंकडा नगर स्थित प्रकाश के अपार्टमेंट पर भी छापा मारा।

कथित तौर पर दस्तावेजों, डिजिटल स्टोरेज उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की गई है।

प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि शहर में बड़े पैमाने पर अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध हवाला मार्गों के संचालन की शिकायत मिली थी। इसके बाद ही ये तलाशी अभियान शुरू किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि दिन भर की निरीक्षण प्रक्रिया के समापन के बाद ही जब्ती, गिरफ्तारी या आगे की कार्रवाई का विवरण दिया जाएगा।

एजेंसी ने इससे पहले धन शोधन और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सत्तारूढ़ और विपक्षी खेमों के नेताओं सहित कई राजनीतिक हस्तियों के परिसरों की तलाशी ली थी।

रियल एस्टेट, निर्माण, सोने और हीरे के व्यापार, कपड़ा और रेत खनन से जुड़े व्यावसायिक समूहों को भी हाल के महीनों में ईडी जांच का सामना करना पड़ा है। कुछ अभियानों से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

पिछले कुछ रेड काफी सुर्खियों में रहे थे। इनमें तेनाम्पेट में एक पूर्व मंत्री के सहयोगियों के परिसरों की तलाशी, पैरीज में एक प्रमुख कपड़ा समूह की जांच और दक्षिण चेन्नई में कई रियल एस्टेट फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।

राज्य भर में वित्तीय अनियमितताओं पर एजेंसी हर शिकायत पर एक्शन ले रही है। कोयंबटूर, मदुरै, त्रिची, तिरुप्पुर और करूर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी।

10 से अधिक स्थानों पर की गई तलाशी के साथ, ईडी की तीव्र कार्रवाई ने एक बार फिर राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है।

--आईएएनएस

 

 

