ईडी का बड़ा एक्शन: पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोच्चि जोन टीम ने बुधवार को केरल की चर्चित कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल), उसके निदेशकों और केरल पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की। ईडी ने केरल और बेंगलुरु में कुल 10 स्थानों पर छापेमारी की। इनमें कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के परिसर शामिल थे।

ईडी के मुताबिक, सीएमआरएल एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें आम लोगों की 48.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि केरल सरकार की पीएसयू कंपनी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम की 13.41 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

यह मामला पहली बार 2019 में सामने आया था, जब आयकर विभाग ने कंपनी पर छापा मारकर करीब 130 करोड़ रुपए के फर्जी खर्च का पता लगाया था। बाद में सीएमआरएल ने इन फर्जी खर्चों को आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के सामने स्वीकार भी किया। आईटीएससी ने अपनी रिपोर्ट में कई लोगों को कथित रिश्वत दिए जाने और कंपनी अधिकारियों की स्वीकारोक्ति का जिक्र किया था।

इसके बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने जांच शुरू की। एसएफआईओ की जांच के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया, हालांकि सीएमआरएल ने इसे केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 26 मई 2026 को हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीएमएलए जांच वैध है और इसके लिए प्रारंभिक अपराध का होना जरूरी नहीं है।

एसएफआईओ ने 3 अप्रैल 2025 को एर्नाकुलम की अदालत में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. ससीधरन कार्था समेत 13 लोगों के खिलाफ कॉरपोरेट फ्रॉड का अभियोजन दायर किया था। जांच में सामने आया कि 2015-16 से 2022-23 के बीच ससीधरन कार्था और उनके बेटे ने करीब 30.63 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक लिया, जबकि कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। एसएफआईओ ने 15 वर्षों में 182 करोड़ रुपए के फर्जी कैश खर्च और रिश्वत के आरोपों का भी खुलासा किया।

ईडी के अनुसार, वीणा की कंपनी एक्सालाजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर 2.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि कोई वास्तविक सेवा नहीं दी गई। साथ ही सीएमआरएल से जुड़ी कंपनी एम्पॉवर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सालाजिक को 50 लाख रुपए का कर्ज भी दिया था।

ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत, निवेश और बैंक एफडी मिले हैं। एजेंसी ने करीब 242 खातों में मौजूद 18.36 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं।

तिरुवनंतपुरम में वीणा और पिनाराई विजयन के आवास पर कार्रवाई के बाद ईडी टीम पर हमला भी हुआ। एजेंसी का आरोप है कि कुछ लोगों ने ईंट और लोहे की रॉड से टीम की गाड़ियों पर हमला किया। इस हमले में एक ड्राइवर की आंख में चोट आई। ईडी ने इस मामले में तिरुवनंतपुरम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

ईडी ने साफ किया है कि सीएमआरएल से कथित रिश्वत या धन लेने वाले अन्य लोगों की भी जांच जारी रहेगी, ताकि पूरे मनी ट्रेल और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके।

--आईएएनएस

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