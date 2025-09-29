FEMA Violations : ईडी का बड़ा एक्शन, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारी रेड

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल ऑफिस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के प्रावधानों के तहत कई राज्यों में रेड मारी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 28-29 सितंबर को गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो, गोवा से संबंधित 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा, 14,000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 8.50 लाख रुपए के बराबर अन्य विदेशी मुद्रा बरामद किए।

ईडी की जांच से पता चला कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जा रहे थे और ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर जीत की राशि विदेशी मुद्रा में वितरित की जा रही थी। इसके अलावा, यह पाया गया कि गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्मों का सक्रिय रूप से प्रचार किया जा रहा था।

यह भी पता चला है कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था। दुबई और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर यूएसडीटी हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से अंगडिया सेवाओं के उपयोग का पता चला है। इसके अलावा, कई म्यूल अकाउंट की पहचान जुए की जीत की राशि जमा करने और निकालने के लिए किए जाने के रूप में की गई थी, जिसे बाद में विदेश में विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान 90 लाख रुपए से अधिक मूल्य की यूएसडीटी सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पाई गईं और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं, जो फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सीमा पार हवाला-क्रिप्टो लेनदेन से संबंध स्थापित करते हैं।