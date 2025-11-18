ED Raid Investigation : अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली: दिल्ली बम विस्फोट मामले में मंगलवार सुबह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी तथा उसके ट्रस्टियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की।

सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई छापेमारी को लेकर ईडी की ओर से कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन, ईडी सूत्रों के अनुसार, कुल 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई है।

ईडी की टीमें दिल्ली के ओखला स्थित यूनिवर्सिटी के मुख्यालय, फरीदाबाद कैंपस और ट्रस्टियों के आवासों-कार्यालयों पर पहुंची हैं। दस्तावेजों की जांच और जब्ती का काम जारी है। ईडी फिलहाल इस मामले से जुड़े संभावित वित्तीय और परिचालन संबंधों की जांच कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, अल फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं।

ईडी की रडार पर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी हैं। ईडी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आए हैं। क्योंकि, धोखाधड़ी के मामले में वे जेल भी जा चुके हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में भी सिद्दीकी को समन भेजा जा चुका है, लेकिन वे पेश नहीं हुए।

ज्ञात हो कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ था। जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे। इस विस्फोट को आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा माना जा रहा है और इसकी जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है।

दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय निगरानी के केंद्र में है। दावा है कि यही से साजिश रची गई थी। हालांकि, विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि कैंपस में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिलहाल, ईडी की रेड से कई चीजें सामने आएंगी। दावा किया जा रहा है कि यह एक लंबी चेन हैं, जिसकी कड़ियां सुलझने से कई चीजें साफ होंगी।

--आईएएनएस