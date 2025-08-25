West Bengal SSC Teacher Recruitment Scam: एसएससी घोटाले में ईडी का एक्शन, टीएमसी विधायक साहा के ठिकानों पर मारा छापा

मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक जीवन कृष्ण साहा के कई ठिकानों पर छापा मारा। इस मामले में टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर हैं।

मुर्शिदाबाद जिले की बुर्वान सीट से विधायक साहा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह 7 बजे बड़ी कार्रवाई की।

ईडी ने केंद्रीय बलों के साथ साहा के घर और रघुनाथगंज के पियारापुर में उनके ससुराल पर छापेमारी की। इस दौरान जांचकर्ताओं ने साहा के घर के पास तालाब से दो मोबाइल फोन बरामद किए, जिसके बाद पूछताछ तेज कर दी गई।

जांच एजेंसियों को शक है कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली के दौरान साहा के करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों की अहम भूमिका थी। आरोप है कि पैसे लेकर अवैध नियुक्तियां की गईं, और इस नेटवर्क से विधायक साहा का नाम भी जुड़ा है। ईडी कई वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की जांच कर रही है, जो इस घोटाले से संबंधित हो सकती हैं।

जीवन कृष्ण साहा को इस मामले में पहले 17 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 2024 में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, और वर्तमान में वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर हैं। अब इस मामले में छापेमारी ने हंगामा मचा दिया। ईडी अधिकारियों और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में साहा के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई।

यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल में चल रहे शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच का हिस्सा है, जिसमें कई बड़े नाम पहले ही उजागर हो चुके हैं। साहा के खिलाफ यह कार्रवाई टीएमसी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जांच एजेंसी अब बरामद मोबाइल फोनों और अन्य सबूतों की गहन जांच कर रही है ताकि इस घोटाले के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।