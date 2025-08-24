ED Arrests Congress MLA: गेमिंग घोटाले में कांग्रेस विधायक पप्पी को बेंगलुरु लेकर आई ईडी

बेंगलुरु: सिक्किम में सामने आए ऑनलाइन गेमिंग घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बेंगलुरु लाया है। वीरेंद्र पप्पी पर ईडी ने शनिवार को अवैध धन हस्तांतरण और अवैध संपत्ति से जुड़े आरोपों के चलते गिरफ्तार किया था।

जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र पप्पी को रविवार सुबह सिक्किम से विशेष विमान द्वारा बेंगलुरु लाया गया। वे केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टर्मिनल-2) पर उतरे, जहां पहले से तैनात ईडी की विशेष टीम ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। हवाई अड्डे पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। ईडी के अधिकारियों ने पप्पी को गुपचुप तरीके से अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधे बेंगलुरु शहर की ओर रवाना हो गए।

बताया जा रहा है कि वीरेंद्र पप्पी से पूछताछ के दौरान ईडी को ऑनलाइन गेमिंग घोटाले की कई अहम कड़ियों का खुलासा होने की संभावना है। यह घोटाला कई राज्यों तक फैला हुआ है और करोड़ों रुपये की हेराफेरी का मामला इसमें दर्ज है।

ईडी के अनुसार, बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 22 और 23 अगस्त को चित्रदुर्ग जिले के विधायक केसी वीरेंद्र और उनके सहयोगियों के खिलाफ अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में देशभर में 31 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह छापेमारी गंगटोक, चित्रदुर्ग जिला, बेंगलुरु शहर, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा (जिसमें पप्पीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पप्पीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो जैसे 5 कैसीनो शामिल हैं) में की गई।

जांच में पता चला कि केसी वीरेंद्र अपने सहयोगियों के साथ गंगटोक में एक लैंड कैसीनो लीज पर लेने के लिए बागडोगरा के रास्ते व्यापारिक दौरे पर गया था। तलाशी के दौरान जब्त सामग्री से नकदी और अन्य फंड्स की जटिल लेयरिंग का संकेत मिला।