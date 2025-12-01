भारत समाचार

Voter Revision : एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने पर प्रतुल शाह देव बोले, अपने हिसाब से काम करता है चुनाव आयोग

प्रतुल शाहदेव ने कहा—चुनाव आयोग जरूरत के अनुसार निर्णय लेता है
Dec 01, 2025, 11:00 AM
एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने पर प्रतुल शाह देव बोले, अपने हिसाब से काम करता है चुनाव आयोग

रांची: चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करती है।

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "चुनाव आयोग जब जैसी आवश्यकता होती है, जैसी जरूरत होती है, उसके हिसाब से अपना निर्णय लेता है। आयोग को लगा होगा कि बीएलओ को दबाव है और उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए, जिससे एसआईआर की प्रक्रिया विस्तृत तरीके से हो। मतदाता सूची से गलत वोटर्स को निकाला जाएगा और वास्तविक लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में 10 दिन की देरी हो रही है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया 20 सालों में एक-दो बार होती है।"

भाजपा प्रवक्ता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में गीता पाठ के आयोजन पर कहा, "बंगाल में सनातनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जिस तरह का आयोजन हो रहा है, वह बहुत अच्छी बात है। देश के कई नामचीन व्यक्ति, संत और सन्यासी इसमें हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल वही धरती है, जहां पर टीएमसी के एक विधायक ने कहा था कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे।"

उन्होंने कहा, "देश में आक्रांताओं के नाम पर कोई मस्जिद बनाता है, तो वह गलती दोहराने की कोशिश हो रही है, जिसे हमने ठीक किया, तो वह गलत है। वहां पर गीता पाठ होने से कम से कम ममता दीदी को सद्बुद्धि आए। उनकी जो राजनीतिक दृष्टिबाधित हो गई, शायद गीता पाठ और मंत्रोच्चार से वह भी सुधरे। वह अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों को भी समान रूप से सम्मान देना सीखें।"

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद पर दिए हालिया विवादित बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने तंज कसा। उन्होंने कहा, "मौलाना मदनी जैसे लोगों को पाकिस्तान को डिपोर्ट करना चाहिए। ये देश के अंदर सिविल वार को बढ़ावा देने की बात करते हैं और साथ में जिहाद की धमकी देते हैं। ऐसे में यह सीधे देशद्रोह की बात हुई। अगर उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार फैसला नहीं देंगी, तो वह जिहाद करेंगे।"

उन्होंने कहा, "मदनी जैसे लोग ही देश के अंदर जिहाद की भावना को प्रेरित करते हैं। हाल ही में अल्फला यूनिवर्सिटी में जैसे डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ाया था, उसके पीछे मदनी जैसे लोग ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोगों का देश नहीं बल्कि पाकिस्तान है।"

--आईएएनएस

 

 

