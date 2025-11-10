भारत समाचार

Tejashwi Yadav Allegations : चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों का दिया जवाब, बिंदुवार जानकारी साझा की

तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी सफाई, कहा मतदान पूरी तरह पारदर्शी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 05:07 PM
बिहार: चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों का दिया जवाब, बिंदुवार जानकारी साझा की

पटना: भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत वाले बयान का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि मतदान में कुल लिंग अनुपात आमतौर पर अंतिम मतदान के समय दिया जाता है।

दरअसल, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने अभी तक पहले चरण में हुए मतदान का ब्यौरा भी जारी नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अमित शाह कई दिनों से पटना में हैं। हमें जानकारी मिली है कि वह बिहार के जिला अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दे रहे हैं। उनमें से कुछ अधिकारियों ने मुझे इस बारे में सूचित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव जीतने के लिए इन अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने सोमवार को बिंदुवार जानकारी साझा की। चुनाव आयोग ने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत पुलिस बल सीआरपीएफ से तैनात हैं। केवल लगभग 20 प्रतिशत पुलिस बल राज्य सशस्त्र पुलिस से तैनात हैं, जिन्हें उपलब्धता के अनुसार विभिन्न राज्यों से आनुपातिक रूप से लिया जाता है। झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक सहित 24 विभिन्न राज्यों से एसपी लिया गया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राज्यों से आनुपातिक रूप से पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है, चाहे संबंधित राज्य में सत्तारूढ़ दल कोई भी हो। सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम कर रहे हैं। जहां भी कोई खराबी देखी गई है, उसे तुरंत ठीक कर दिया गया है।

बता दें कि तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। तेजस्वी यादव ने उन पर बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले जिला स्तर के अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नौकरशाही स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को मतदान या मतगणना को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो जा रहा है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों से पुलिस बल और अधिकारियों को बुलाने के संबंध में भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव में नकारात्मक बातें कीं। उन्होंने रोड मैप नहीं बताया।

--आईएएनएस

 

 

Political NewsTejashwi YadavElection CommissionBihar ElectionsAmit ShahVoting TransparencyBJP Allegations

Related posts

Loading...

More from author

Loading...