Election Commission India : एनटीके के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त से की मुलाकात

चुनाव आयोग ने एनटीके से चुनाव सुधारों पर चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए
Sep 10, 2025, 02:09 AM
नई दिल्ली: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ विवेक जोशी ने मंगलवार को निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में नाम तमिझर कच्ची (एनटीके) के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि के. सेंथिलकुमार ने किया।

इस बात की जानकारी निर्वाचन आयोग ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए देते हुए लिखा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी ने नाम तमिलर कच्ची के एक प्रतिनिधिमंडल से, जिसका नेतृत्व इसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री के. सेंथिलकुमार ने किया था, दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में बातचीत की और उनके सुझाव प्राप्त किए।"

इस बैठक में चुनाव सुधारों को लेकर पार्टी द्वारा दिए गए सुझावों को सुना गया। यह संवाद चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के साथ चल रही नियमित बैठकों की कड़ी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाना है।

चुनाव आयोग की यह पहल लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करती है, जहां राजनीतिक दलों के नेता सीधे आयोग से संवाद कर सकते हैं और अपने सुझावों व चिंताओं को सामने रख सकते हैं।

आयोग का उद्देश्य सभी हितधारकों के सहयोग से देश की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक भरोसेमंद व प्रभावी बनाना है।

चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 6 महीनों में कुल 4,719 ऑल-पार्टी मीटिंग्स आयोजित की गईं, जिनमें मुख्य चुनाव अधिकारियों द्वारा 40 बैठकें, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 800 बैठकें और ईआरओ स्तर पर 3,879 बैठकें शामिल हैं।

इन बैठकों में 28,000 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।

निर्वाचन आयोग ने दोहराया कि वह सभी राजनीतिक दलों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगा और आने वाले समय में जन प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करेगा।

 

 

