ECI Fact Check Rahul Gandhi: चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल गांधी के बयान को झूठा और भ्रामक बताया

ईसीआई फैक्ट चेक: राहुल गांधी का वोट चोरी बयान झूठा और भ्रामक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 11, 2025, 05:57 AM
नई दिल्ली:  लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोप को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग फैक्ट चेक ने उनके बयान को झूठा और भ्रामक बताया है।

भारत निर्वाचन आयोग फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद द्वारा दिए गए बयान झूठे और भ्रामक हैं।

ईसीआई फैक्ट चेक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई मतदाता हो या कोई राजनीतिक पार्टी, चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से किसी की भी मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकता है और स्वयं उसकी जांच कर सकता है।

उन्होंने कहा कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत, प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को ड्राफ्ट एवं अंतिम मतदाता सूची की डिजिटल एवं फिजिकल प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। हर चुनाव से पूर्व, प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की डिजिटल तथा फिजिकल प्रतियां समस्त राजनीतिक दलों, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) भी सम्मिलित है, को उनके हस्ताक्षर के साथ विधिवत रूप से प्रदान की जाती हैं। अतः यह दावा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की डिजिटल प्रतियां प्रदान नहीं की जातीं, पूरी तरह से झूठा और पूरी तरह भ्रामक है।

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।

 

vote theft claimElection Commission IndiaECI Fact CheckRahul Gandhi AllegationsCongress vs ECvoter list transparencyPolitical Controversy India

