Election Commission India : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईसीआई ने केरल में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने केरल में वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की डेडलाइन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। यह राज्य सरकार के अनुरोध और इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया गया है।

केरल के चीफ सेक्रेटरी को यह फैसला ईसीआई की तरफ से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक संचार के जरिए बताया गया। साथ ही राज्य के लिए एसआईआर शेड्यूल में बदलाव करने वाला एक नया ऑर्डर भी जारी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी की याचिका पर 2 दिसंबर के एक ऑर्डर में केरल सरकार को ईसीआई को एक रिक्वेस्ट-कम-प्रपोजल जमा करने की इजाजत दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि गिनती का फेज पूरा करने के लिए और समय क्यों चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस रिक्वेस्ट की निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्वक जांच करे, और उसके अनुसार फैसला दे।

इसके जवाब में, केरल सरकार ने 3 दिसंबर को ईसीआई को पत्र लिखा, जिसमें चल रहे लोकल बॉडी चुनावों का हवाला दिया गया और एसआईआर के तहत गिनती का काम पूरा करने के लिए समय मांगा गया।

शुक्रवार को चुनाव आयोग ने केरल के चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) के साथ मीटिंग की ताकि राज्य की रिक्वेस्ट का रिव्यू किया जा सके और एसआईआर की प्रोग्रेस का पता लगाया जा सके। सीईओ के मुताबिक, 95 प्रतिशत से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म पहले ही डिजिटाइज्ड हो चुके हैं, और 11 दिसंबर तक पूरा डिजिटाइजेशन पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने आयोग को यह भी बताया कि अभी जिलों में बीएलओ-बीएलए मीटिंग चल रही हैं और 7 दिसंबर को खत्म होंगी।

सीईओ ने बताया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को पब्लिश होने वाला है, जिसके बाद लोगों के पास गलत नाम शामिल करने या हटाने से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पूरा एक महीना 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक होगा।

हालांकि, चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में लगे हुए हैं, जिससे एसआईआर से जुड़े कामों के लिए उनकी उपलब्धता कम हो रही है और गिनती का प्रोसेस धीमा हो रहा है। इसके आधार पर, राज्य ने गिनती के फेज को एक हफ्ते बढ़ाने की अपील की।

सब्मिशन को रिव्यू करने के बाद, ईसीआई सिर्फ केरल के लिए एसआईआर शेड्यूल में बदलाव करने पर राजी हो गया। अपडेटेड टाइमलाइन के अनुसार, गिनती का समय 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

पोलिंग स्टेशन और कंट्रोल टेबल को ठीक करने और अपडेट करने का काम भी 18 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अपडेटेड शेड्यूल में ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन की नई तारीख 23 दिसंबर बताई गई है।

दावों और आपत्तियों का समय अब ​​23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक चलेगा।

गिनती फॉर्म पर वेरिफिकेशन, सुनवाई और फैसले—दावों और आपत्तियों के निपटारे के साथ—14 फरवरी, 2026 तक जारी रहेंगे।

केरल के लिए फाइनल वोटर रोल 21 फरवरी, 2026 को पब्लिश किया जाएगा।

शुक्रवार को जारी किया गया बदला हुआ शेड्यूल सिर्फ केरल पर लागू होता है। एसआईआर प्रक्रिया में शामिल बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले वाली टाइमलाइन को फॉलो करेंगे।

