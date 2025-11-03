Election Commission India: देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईसीआई सख्त, कैश, ड्रग समेत 108 करोड़ रुपए का सामान जब्त

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव और आठ सीटों पर उपचुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद से निष्पक्ष चुनाव करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत अब तक 108 करोड़ से ज्यादा रुपए की जब्ती की जा चुकी है।

चुनाव के दौरान गड़बड़ी या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं, जो सी-विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करेंगे। अब अगर कोई उम्मीदवार या पार्टी नियमों का उल्लंघन करती है, तो तुरंत कार्रवाई होगी।

आयोग ने बताया है कि 3 नवंबर 2025 तक 108.19 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध चीजें जब्त की जा चुकी हैं। इसमें 9.62 करोड़ रुपए कैश, 42.14 करोड़ रुपए की शराब (करीब 9.6 लाख लीटर), 24.61 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 5.8 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुफ्त उपहार और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ये सभी जब्तियां विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई से हुई हैं।

निर्वाचन आयोग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि कैश, ड्रग्स, शराब या किसी भी तरह के प्रलोभन वाली सामग्री की आवाजाही पर सख्त नजर रखी जाए। अगर कोई व्यक्ति या पार्टी वोटरों को लालच देने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो। जांच और तलाशी के दौरान लोगों को अनावश्यक रोका न जाए, इस पर भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है।

गौरतलब है कि कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल अब सी-विजिल ऐप या ईसीआईनेट पोर्टल के जरिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है।

इसके अलावा, शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है, जिसमें 1950 नंबर वाला कॉल सेंटर 24 घंटे चालू रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर फोन करके या सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करके शिकायत दे सकता है।