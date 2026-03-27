Assembly Elections India : विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए मैदान में 1,955 उम्मीदवार : ईसीआई

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को बताया कि दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों और चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए कुल 1,955 उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि 250 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं।

जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें असम (जिसमें 126 विधानसभा सीटें हैं) में 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। केरल (जिसमें 140 सीटें हैं) में 890 उम्मीदवार हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (जिसमें 30 सीटें हैं) में 294 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

जहां तक ​​उपचुनावों की बात है, गोवा की एक सीट के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक की दो सीटों के लिए 34 उम्मीदवार हैं, जबकि नागालैंड और त्रिपुरा की एक-एक सीट के लिए छह-छह उम्मीदवार उपचुनाव लड़ रहे हैं।

ईसीआई ने 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों और उपचुनावों से जुड़ा डेटा जारी किया।

आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ छह राज्यों में होने वाले उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था।

असम, केरल और पुडुचेरी के साथ-साथ 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले चार राज्यों के उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 मार्च थी, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 मार्च (दोपहर 3 बजे तक) थी।

ईसीआई ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) 'चुनाव संचालन नियम, 1961' के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेंगे।

आरओ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन, जांच और उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित सभी चुनावी कागजात और कार्यवाही को एक सीलबंद पैकेट या लिफाफे में अपनी देखरेख में सुरक्षित रखेंगे।

इस बीच, मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने की ईसीआई की पहल के तहत, ईवीएम मतपत्रों पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी; साथ ही, मतदाताओं द्वारा आसानी से पहचान सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों का क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिह्न बड़े अक्षरों में अंकित होगा।

--आईएएनएस