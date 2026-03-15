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ECI State Assembly Elections 2026 : भारतीय निर्वाचन आयोग आज कर सकता है तारीखों की घोषणा

ECI 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा करेगी, मतदान और गठबंधन रणनीति पर होगी चर्चा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 15, 2026, 04:57 AM
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव : भारतीय निर्वाचन आयोग आज कर सकता है तारीखों की घोषणा

नई दिल्ली,: भारत निर्वाचन आयोग रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। आयोग शाम 4 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें असम और पुडुचेरी भी शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए। 2 मार्च 2021 को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद, पहले चरण में 27 मार्च, दूसरे में एक अप्रैल, तीसरे में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, 5वें चरण में 17 अप्रैल, छठे चरण में 22 अप्रैल, 7वें चरण में 26 अप्रैल और 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। 2 मई को विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई, जिसमें टीएमसी फिर से विजयी रही। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं।

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के लिए पिछली बार 12 मार्च 2021 को चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। राज्य में एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इसी दिन 140 सदस्यीय केरल विधानसभा और 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा के लिए मतदान हुआ। 2021 में असम में तीन चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए। पहले चरण में 27 मार्च, दूसरे में एक अप्रैल और तीसरे में 6 अप्रैल को मतदान हुआ। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं।

बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस का प्रयास अपनी सरकार को बरकरार रखना है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से चुनावी मैदान में उतरने से यहां मुकाबला और भी दिलचस्प होगा।

भाजपा तमिलनाडु में मुख्य रूप से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के अन्य घटक दलों में क्षेत्रीय पार्टियां, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), तमिल मनीला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) शामिल हैं। इस बार चुनाव में एनडीए बनाम डीएमके के बीच कड़ी टक्कर रहेगी। 10 मई को वर्तमान तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

केरल में भाजपा का प्रमुख गठबंधन सहयोगी बीडीजेएस है। क्षेत्रीय पार्टी ट्वेंटी-20 भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी), शिवसेना और कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) जैसे दल भी एनडीए का हिस्सा हैं। यहां एनडीए बनाम माकपा की लड़ाई देखी जा सकती है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।

असम में 20 मई और पुडुचेरी में 15 जून को विधानसभा कार्यकाल पूरा होगा। असम में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी।

--आईएएनएस

 

 

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