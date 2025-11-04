Eastern Railway Specials : यात्रियों की सुविधा के लिए मालदा और भागलपुर से स्पेशल ट्रेनें

कोलकाता: पूर्व रेलवे ने त्योहारों के समय यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन करने की पहल की है, ताकि सभी यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके।

हर साल त्योहारों के दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे नियमित ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है। इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों को टिकट मिलने में परेशानी न हो और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

ये ट्रेनें देश के विभिन्न दिशाओं में चलेंगी और इससे खासकर उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो त्योहार मनाने के बाद अपने कार्यस्थलों पर वापस लौटना चाहते हैं।

मालदा टाउन और भागलपुर स्टेशन से चलने वाली कुछ विशेष ट्रेनें अभी भी उपलब्ध हैं। 04457 भागलपुर–आनंद विहार विशेष ट्रेन (जमालपुर, किउल मार्ग से) हर दिन शाम 6:00 बजे भागलपुर से रवाना होगी और यह सेवा 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इसमें सामान्य द्वितीय श्रेणी और स्लीपर क्लास की सुविधा उपलब्ध होगी।

वहीं, 04063 भागलपुर–दिल्ली विशेष ट्रेन (जमालपुर, किउल मार्ग से) हर बुधवार दोपहर 1:40 बजे भागलपुर से चलेगी। यह ट्रेन 5 नवंबर से 26 नवंबर 2025 के बीच संचालित की जाएगी और इसमें भी सामान्य तथा स्लीपर कोच होंगे।

03435 मालदा टाउन–आनंद विहार विशेष ट्रेन (भागलपुर, जमालपुर, किउल मार्ग से) हर सोमवार सुबह 9:30 बजे चलेगी। यह सेवा 10 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और एसी कोच की सुविधा रहेगी।

इसके अलावा, 09452 भागलपुर–गांधीधाम विशेष ट्रेन (मुंगेर मार्ग से) भी हर सोमवार सुबह 5:00 बजे चलेगी, जो 10 से 24 नवंबर 2025 तक उपलब्ध होगी। इसमें सामान्य, स्लीपर और एसी कोच की व्यवस्था है।

इसी तरह, 03417 मालदा टाउन–उधना विशेष ट्रेन (भागलपुर, जमालपुर, किउल मार्ग से) 8 नवंबर 2025 को दोपहर 12:20 बजे मालदा टाउन से रवाना होगी, जिसमें सामान्य और स्लीपर कोच होंगे।

03401 भागलपुर–लोकमान्य तिलक अनारक्षित विशेष ट्रेन (जमालपुर, किउल मार्ग से) 7 नवंबर 2025 को सुबह 5:00 बजे चलेगी और इसमें केवल सामान्य श्रेणी के कोच होंगे।

इसके अलावा, 03403 भागलपुर–एसएमबीवी बेंगलुरु अनारक्षित विशेष ट्रेन (जमालपुर, किउल, झाझा, आसनसोल, बर्द्धमान, भट्टानगर मार्ग से) 7 नवंबर 2025 को रात 10:30 बजे रवाना होगी, जिसमें भी सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच रहेंगे।

इन विशेष ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को त्योहारों के बाद की यात्रा में बहुत सुविधा मिलेगी। इससे न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि भीड़ में भी कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।

