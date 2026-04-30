Dwarka Drowning Incident : : द्वारका सेक्टर-24 के गोल्फ कोर्स में बने तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कृत्रिम तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। यह घटना सेक्टर 24 में हुई, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर एक गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने घटना की पुष्टि की है।

पुलिस के अनुसार, द्वारका के सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन में सुबह लगभग 7.07 बजे एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें गोल्फ कोर्स परिसर के अंदर स्थित एक तालाब में तीन बच्चों के डूबने की सूचना दी गई थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएचओ पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। अन्य आपातकालीन एजेंसियों को भी तुरंत सूचित किया गया।

मौके पर पहुंचने पर, अधिकारियों ने 8 से 10 साल की उम्र के तीन बच्चों को तालाब में डूबा हुआ पाया। दमकल विभाग की मदद से तीनों को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि, उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि बच्चे शायद देर शाम बाउंड्री वॉल फांदकर परिसर में घुसे थे। उनके कपड़े तालाब के बाहर मिले, जिससे पुलिस को शक है कि वे वहां नहाने गए थे और गलती से डूब गए। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद ही कोई जानकारी सामने आएगी।

हालांकि, अभी बच्चों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं, तीनों को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस को नहीं मिली है। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।

इससे पहले जून 2025 में, कथित तौर पर एक स्विमिंग पूल में डूबने से छह साल के एक लड़के की जान चली गई थी। उसकी पहचान तक्ष राठी के रूप में हुई थी, जो उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित स्विमिंग पूल में अपने इलाके के बच्चों के साथ गया था। तक्ष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

अप्रैल 2024 में सामने आई इसी तरह की एक घटना में रोहिणी इलाके में बवाना नहर में तैरते समय तीन किशोर लड़के डूब गए थे। गहन तलाशी के बाद शव बरामद किए गए थे।

--आईएएनएस

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