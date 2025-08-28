भारत समाचार

Dwarka Illegal Liquor Case: दिल्ली के द्वारका में स्पेशल स्टाफ की बड़ी कार्रवाई, 2100 क्वार्टर शराब बरामद, एक गिरफ्तार

द्वारका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2100 क्वार्टर अवैध शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 12:10 PM
दिल्ली के द्वारका में स्पेशल स्टाफ की बड़ी कार्रवाई, 2100 क्वार्टर शराब बरामद, एक गिरफ्तार

नई दिल्ली:  दिल्ली के द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 42 कार्टन (2100 क्वार्टर) अवैध शराब जब्त की, जो हरियाणा में बिक्री के लिए लाई जा रही थी। इसके अलावा, तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार भी जब्त की गई।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष शर्मा उर्फ आशु (28) के रूप में हुई, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। वह फिलहाल बेरोजगार है और पैसे कमाने के लिए अवैध शराब की सप्लाई के धंधे में शामिल था।

यह कार्रवाई द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह के निर्देशन में की गई। स्पेशल स्टाफ को लगातार ऐसे लोगों पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया था जो हरियाणा से दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब की आपूर्ति करते हैं। टीम ने इंटरस्टेट बॉर्डर पर नजर रखने के साथ-साथ एएनपीआर कैमरों का विश्लेषण किया और स्थानीय सूत्रों से भी इनपुट जुटाए।

इसी क्रम में 21 अगस्त को स्पेशल स्टाफ के एचसी विजेंद्र कुमार को सूचना मिली कि एक मारुति ऑल्टो कार अवैध शराब सप्लाई में शामिल है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर विश्वेंद्र की अगुवाई में टीम गठित की गई। टीम ने डिचाओ गांव से डिचाओ एन्क्लेव रोड पर छापेमारी की और आरोपी आशीष शर्मा उर्फ ​​आशु को मारुति ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें हरियाणा में बिक्री के लिए अवैध शराब के 42 कार्टन थे।

आरोपी के खिलाफ धारा 33/38/58 दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से हरियाणा से दिल्ली में शराब सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

 

 

NDRF Rescueillegal trade Indiaillegal liquor DelhiPalghar liquor smugglingDelhi crime newsDwarka police actionHaryana to Delhi liquor

Related posts

Loading...

More from author

Loading...