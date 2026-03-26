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Delhi Crime News : दिल्ली की द्वारका पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रायल से बच रहे घोषित अपराधी को दबोचा

नजफगढ़ से पकड़ा गया फरार घोषित अपराधी, पुलिस की विशेष टीम की बड़ी कामयाबी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 07:27 AM
दिल्ली की द्वारका पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रायल से बच रहे घोषित अपराधी को दबोचा

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। द्वारका पुलिस की स्पेशल टीम ने एक मामले में ट्रायल से बच रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम सुनील है, जो 27 अगस्त 2024 को फिरोज शाह नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मामले में जेएमएफसी-07, दक्षिण-पश्चिम/द्वारका कोर्ट, दिल्ली द्वारा पीओ घोषित किया गया था। सुनील के खिलाफ पहले से ही दो मामले दर्ज थे और वह लगातार न्यायिक प्रक्रिया से बच रहा था।

डीसीपी कुशल पाल सिंह के निर्देश पर 'घोषित अपराधियों' के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसीपी/ऑपरेशन्स की समग्र अगुवाई में इंस्पेक्टर हरीश कुमार के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया। इस टीम में एएसआई ओमप्रकाश, एचसी कुलवंत सिंह, एचसी अजीत और कांस्टेबल अंकुर तोमर व कांस्टेबल जयदीप शामिल थे। टीम का मकसद सक्रिय अपराधियों और जेल से रिहा होने वाले दोषियों की तुरंत पहचान और गिरफ्तारी करना था।

टीम 23 मार्च को नजफगढ़ इलाके में थी, तभी कांस्टेबल अंकुर को सूचना मिली कि सुनील इलाके में घूम रहा है। वह पीएस बीएचडी नगर के मामले में ट्रायल से बच रहा था और द्वारका कोर्ट द्वारा उसे अपराधी घोषित किया गया था। सूचना मिलने के बाद टीम तुरंत खैरा मोड़ टेम्पो स्टैंड पहुंची और वहां सुनील को सक्रिय सूचना देने वाले सूत्र की मदद से पकड़ लिया। सुनील को तत्काल गिरफ्तार कर पीएस बीएचडी नगर में धारा 35.1(डी) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

इस अभियान में तकनीकी और स्थानीय दोनों तरह की जानकारी का इस्तेमाल किया गया। टीम ने गुप्त सूत्रों और ऑन-ग्राउंड सूचना के आधार पर सुनील की लोकेशन ट्रैक की।

सुनील गली नंबर 2, ईस्ट कृष्णा विहार, गोपाल नगर, फेज-2, दिल्ली का निवासी है और उसकी उम्र 32 साल है।

--आईएएनएस

 

 

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