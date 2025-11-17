भारत समाचार

Major Motorcycle Misdeed : द्वारका में कुख्यात साइकिल चोर गिरफ्तार, 16 चोरी की साइकिल बरामद

द्वारका में कुख्यात साइकिल चोर गिरफ्तार, 16 साइकिलें बरामद
Nov 17, 2025, 04:38 AM
दिल्ली : द्वारका में कुख्यात साइकिल चोर गिरफ्तार, 16 चोरी की साइकिल बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की द्वारका दक्षिण थाना टीम ने एक बड़े सफल अभियान में कुख्यात साइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 16 चोरी की साइकिल बरामद की गईं, जिससे क्षेत्र में हुई चोरी की छह घटनाओं का खुलासा हुआ।

मामले की शुरुआत द्वारका दक्षिण क्षेत्र में साइकिल चोरी की बढ़ती शिकायतों से हुई, जहां कई लोगों ने साइकिल चोरी की शिकायत की।

एसीपी द्वारका किशोर कुमार रेवाला के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर राजेश कुमार साह (एसएचओ, द्वारका दक्षिण) ने एक विशेष टीम गठित की। टीम में हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार (987/डीडब्ल्यू), मनोज कुमार (828/डीडब्ल्यू), गजे सिंह (1030/डीडब्ल्यू), सुरेंद्र (764/डीडब्ल्यू) और कांस्टेबल तुषार यादव (1803/डीडब्ल्यू) शामिल थे।

टीम ने आसपास के इलाकों में लगे 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया गया और तकनीकी व मैनुअल खुफिया जानकारी एकत्र की गई। 28 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 7 बजे हेड कांस्टेबल मनोज कुमार को गुप्त सूचना मिली कि चोर कुछ ही मिनटों में डीडीए पार्क या भैंस वाला पार्क के पास आएगा। टीम ने तुरंत भैंस वाला पार्क के पास घेराबंदी की।

कुछ देर बाद गणपति चौक की ओर से एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए आता दिखा। वह संदिग्ध लगा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी साइकिल छोड़कर सेक्टर 7 के डीडीए पार्क की ओर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और उसे दबोच लिया।

शुरुआती जांच में पता चला कि साइकिल ई-एफआईआर 80101951/2025 (धारा 303(2) बीएनएस, थाना द्वारका दक्षिण) के तहत चोरी की थी।

पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने यह साइकिल रामफल चौक रोड, इंस्टाइल सैलून, सेक्टर 7 के सामने से चुराई थी। आगे की पूछताछ में उसने अन्य चोरियों की बात स्वीकारी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 15 और साइकिल बरामद कीं। अब तक कुल 16 साइकिल बरामद हुई है।

आरोपी की पहचान अमरीश तिवारी, पुत्र सतीश तिवारी, निवासी नन्हे पार्क, मटियाला, दिल्ली (स्थायी पता: गांव बरदाद, थाना मिश्रोलिया, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई। उसके खिलाफ पहले से चार आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस उपायुक्त द्वारका जिला अंकित सिंह (आईपीएस) ने टीम की प्रशंसा की और कहा कि यह कार्रवाई पुलिस की जिम्मेदारी, मेहनत और कुशलता का प्रतीक है।

--आईएएनएस

 

 

