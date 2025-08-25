Dwarka Dowry Suicide Case: ‘ससुराल वाले मांगते थे दहेज’, द्वारका में नवविवाहिता की मौत पर पिता का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका इलाके से नवविवाहिता की मौत का मामला प्रकाश में आया है। 22 वर्षीय कोमल उर्फ वर्षा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 16 अप्रैल को बाढू सराय निवासी अमन के साथ धूमधाम से उसकी शादी हुई थी।

कोमल के पिता दिनेश ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही अमन और उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के पिता ने बेटी के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि वे बेटी को दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे हैं।

वर्षा ने पहले भी अपने पति और ससुराल वालों द्वारा मारपीट और दहेज की मांग की शिकायत अपने पिता से की थी।

पुलिस ने मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर दहेज उत्पीड़न और संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।

इस मामले में पुलिस की ओर से पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों के बयान लिए जा रहे हैं, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

मिली जानकारी के अनुसार, अमन के ताऊ ने वर्षा के पिता दिनेश को सूचित किया कि कोमल ने आत्महत्या कर ली है। परिवार के बाढू सराय पहुंचने पर कोमल को आरटीआरएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कोमल के पिता ने पुलिस को बताया कि डेढ़ महीने पहले जब वे अपनी बेटी को मायके लाने गए थे, तो अमन और उसके परिजनों ने विरोध किया और उसे भेजने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने कोमल के परिवार के बयान और एसडीएम जांच के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

यह मामला हाल ही में ग्रेटर नोएडा में निक्की की दहेज हत्या से मिलता-जुलता है, जहां निक्की को कथित तौर पर उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने मारपीट के बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया था। उस मामले में भी पुलिस ने पति और उसके परिजनों को हिरासत में लिया।