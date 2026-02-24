भारत समाचार

Delhi Snatching Case : बिंदापुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, नशे की लत पूरी करने के लिए करता है अपराध

उत्तम नगर में पर्स स्नैचिंग, सूचीबद्ध बदमाश गिरफ्तार
Feb 24, 2026, 09:30 AM
बिंदापुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, नशे की लत पूरी करने के लिए करता है अपराध

दिल्ली: द्वारका जिले के बिंदापुर थाने की पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी यामीन खान के पुत्र अनवर उर्फ ​​अन्नू (35) के खिलाफ पर्स छीनने की एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने अब अनवर को छीने गए पर्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बिंदपुर थाने का सूचीबद्ध बदमाश है और 35 से अधिक छीनने, शस्त्र अधिनियम और चोरी के मामले दर्ज हैं।

द्वारका उप पुलिस आयुक्त अंकित सिंह के अनुसार, 7 फरवरी की सुबह अमनदीप पुत्री शीतल सिंह, निवासी सेक्टर 6, नानक नगर ने बिंदपुर थाने पहुंचकर शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक काले रंग की जैकेट पहने हुए लड़के ने उसका पर्स छीनकर लिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन बिंदपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की।

शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया। लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद पर्स छीनने वाले की पहचान अनवर उर्फ ​​अन्नू के रूप में हुई, जो बिंदापुर पुलिस स्टेशन का बुककीपर (बीसी) था। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी अनवर को उत्तम नगर से गिरफ्तार किया। अनवर की निशानदेही पर छीना गया पर्स, दस्तावेज और अपराध के समय पहने हुए कपड़े बरामद किए गए।

पूछताछ करने पर आरोपी अनवर उर्फ ​​अन्नू ने बताया कि वह कोई नौकरी नहीं करता है। वह नशे का आदी है। वह नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी और छीना-झपटी करता है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। द्वारका उप पुलिस आयुक्त बिंदपुर थाने की टीम अपराध करने के इरादे से इलाके में घूम रहे सक्रिय अपराधियों पर नजर रखने के लिए हमेशा प्रेरित और संवेदनशील रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जारी रहेगी।

--आईएएनएस

 

 

