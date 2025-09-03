Durg Youth Saves Child : नदी में बच्चे को बचाने की कोशिश में लापता हुआ युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनाथ नदी के पुल पर मंगलवार की शाम एक 12 वर्षीय बच्चे की जान बचाने की कोशिश में 28 वर्षीय युवक योगेंद्र ठाकुर लापता हो गया।

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे, खेलते-खेलते एक 12 वर्षीय बच्चा अचानक शिवनाथ नदी के पुल से नीचे जा गिरा। नदी का तेज बहाव और गहराई देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। लेकिन, इस संकट की घड़ी में दो युवकों ने बिना पल गंवाए अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगा दी।

इनमें से एक थे योगेंद्र ठाकुर और उनका एक साथी। दोनों ने दिलेरी दिखाते हुए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की। तेज बहाव के बीच जूझते हुए योगेंद्र का साथी किसी तरह बच्चे को सुरक्षित किनारे तक ले आया, लेकिन इस कोशिश में योगेंद्र खुद नदी की भेंट चढ़ गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलगांव पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन शिवनाथ नदी का तेज बहाव और गहराई ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया।

एसडीआरएफ के जवान हबीब खान ने बताया, "नदी की गहराई और तेज धार के कारण सर्च ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमारी टीम दिन-रात योगेंद्र की तलाश में जुटी है और लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन अभी तक योगेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला।''

गांव के सरपंच ने कहा, "योगेंद्र ने एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हमारी पूरी उम्मीद है कि एसडीआरएफ की टीम उसे जल्द ढूंढ लेगी।"

योगेंद्र के परिवार और गांव वाले नदी किनारे डटे हुए हैं। स्थानीय लोग योगेंद्र की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।