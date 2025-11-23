भारत समाचार

Dumka Incident : दुमका में एक परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध मौत, चारों के गले में रस्सी के निशान

दुमका में एक ही परिवार के चार शव मिलने से सनसनी, हत्या या आत्महत्या की आशंका
Nov 23, 2025, 05:05 PM
झारखंड : दुमका में एक परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध मौत, चारों के गले में रस्सी के निशान

दुमका: झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह सामूहिक हत्या या आत्महत्या का मामला हो सकता है।

रविवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में एक युवक का शव पड़ा देखा। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची और उसके घर की तलाशी ली, तो अंदर महिला और दो बच्चों के शव बरामद हुए। तीनों के गले में रस्सी बंधी हुई पाई गई। मृतकों में बीरेंद्र मांझी (32), उनकी पत्नी आरती कुमारी (28) और दो छोटे बच्चे रोही (5) और विराज (3) शामिल हैं।

प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस का मानना है कि बीरेंद्र ने देर रात पहले पत्नी और बच्चों की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की, उसके बाद घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा।

जानकारी के मुताबिक, आरती कुमारी कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थीं। शनिवार को ही बीरेंद्र उन्हें और बच्चों को घर लेकर लौटे थे। रविवार सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर गए, तो उन्होंने बीरेंद्र का शव देखा। इसके बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर तीनों शवों को बरामद किया। तीनों के गले पर रस्सी के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक दल और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया है।

टीम ने घटनास्थल से आवश्यक सैंपल एकत्रित किए हैं। पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव और आर्थिक परिस्थितियों जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है।

--आईएएनएस

 

 

