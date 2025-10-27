भारत समाचार

Delhi Acid Attack Case : लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा पर एसिड अटैक, एबीवीपी ने की दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर छात्रा पर तेजाब हमला, सुरक्षा पर सवाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 05:33 AM
दिल्ली : लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा पर एसिड अटैक, एबीवीपी ने की दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की एक 20 वर्षीय द्वितीय वर्ष की छात्रा पर कॉलेज के बाहर तेजाब हमला होने से पूरे शैक्षणिक परिसर में सनसनी फैल गई है। घटना रविवार सुबह अशोक विहार क्षेत्र में हुई, जब छात्रा अतिरिक्त कक्षा में भाग लेने जा रही थी।

तीन आरोपियों ने मोटरसाइकिल से आकर उस पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता को तत्काल दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी जितेंद्र नामक स्टॉकर है। सभी घटनास्थल से फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि जितेंद्र का उसके साथ एक महीने पहले झगड़ा हुआ था और उसके बाद से वह उसे परेशान कर रहा था। भारत नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एसिड अटैक और आपराधिक साजिश शामिल हैं।

अपराध शाखा और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य संग्रहित किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

इस घटना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन से दोषियों की तत्काल पहचान और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

एबीवीपी दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा, "दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के बाहर हुआ एसिड अटैक बेहद भयावह और निंदनीय घटना है। विश्वविद्यालय परिसर, जहां महिला सशक्तीकरण की बातें की जाती हैं, वहीं ऐसी घटनाएं समाज और विश्वविद्यालय दोनों को शर्मसार करने वाली हैं।"

उन्होंने कहा, "महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार लापरवाही और शिकायतों की अनदेखी ने छात्राओं को असुरक्षित बना दिया है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस से मांग करते हैं कि दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित छात्रा को शीघ्र न्याय मिले। एबीवीपी छात्रा को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।"

एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है कि आगे ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सुरक्षा प्रबंधों को सख्ती से लागू किया जाए। संगठन ने सीसीटीवी फुटेज की तत्काल जांच और दोषियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया।

 

 

women safetyLaxmibai Collegestudent protestDelhi Crimepolice investigationDU Campus SafetyAcid Attack

Related posts

Loading...

More from author

Loading...