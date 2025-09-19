DU election 2024 : डूसू में एबीवीपी का दबदबा, आर्यन मान और दीपिका झा ने छात्रों को समर्पित की जीत

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में ​​आर्यन मान अध्यक्ष, कुणाल चौधरी सचिव और दीपिका झा संयुक्त सचिव चुने गए।

अध्यक्ष पद जीतने के बाद आर्यन मान ने दिल्ली के छात्रों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "मैं सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे वोट दिया और चुनाव में जिताया है।" छात्रों को जीत समर्पित करते हुए आर्यन मान ने कहा कि मुझे चुनाव में 15 हजार से अधिक वोटों से यह जीत मिली है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए परिवहन की व्यवस्था और कॉलेजों में एसी-पानी जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए काम किया जाएगा।

संयुक्त सचिव चुनी गईं दीपिका झा ने अपनी जीत को एबीवीपी, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और अपने परिवार को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "इस जीत के बाद हम छात्रों के मुद्दों को लेकर काम करेंगे। हम अपने मेनिफेस्टो के वादों को पूरा करेंगे। खुद ग्राउंड पर उतरकर वुमेन सेफ्टी और पीसीआर पेट्रोलिंग जैसे कामों को कराएंगे।"

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर आर्यन मान को पक्ष में 28,841 वोट आए, जबकि एनएसयूआई के प्रत्याशी को सिर्फ 12645 वोट मिले। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी 23,779 वोट लाकर जीते। उन्होंने एनएसयूआई के कबीर को हराया। चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवार को 16177 वोट हासिल हुए।

इसके अलावा, संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की दीपिका झा को 21,825 वोट मिले, जिन्होंने एनएसयूआई उम्मीदवार (17380 वोट मिले) को हराया। एबीवीपी की दीपिका झा ने लवकुश भड़ाना को हराकर संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की।

कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) को डूसू चुनाव में बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 4 प्रमुख पदों में से एनएसयूआई कार्यकर्ता को सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई उम्मीदवार राहुल झांसला (29,339 वोट) ने एबीवीपी के गोविंद तंवर (20,547 वोट) को हराया।