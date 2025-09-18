Delhi University Politics : 'हार की आशंका से डरी एनएसयूआई, ईवीएम पर मढ़ रही आरोप', डूसू चुनाव के बीच एबीवीपी का हमला

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतदान प्रक्रिया तनाव और धांधली के आरोपों से घिरी हुई है। दोनों छात्र संगठनों (एबीवीपी और एनएसयूआई) ने एक-दूसरे पर धांधली का आरोप लगाया है। नॉर्थ कैंपस के कुछ मतदान केंद्रों से हल्की झड़प और धक्का-मुक्की की खबरें मिलीं। इन घटनाओं पर एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि एनएसयूआई हार की आशंका से डरी हुई है और इसलिए ईवीएम पर आरोप मढ़ा जा रहा है।

सार्थक शर्मा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से एनएसयूआई घबराई हुई है और लगातार एबीवीपी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। इस बार डूसू चुनाव में एनएसयूआई दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्थान के लिए लड़ रही है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस प्रकार प्रत्येक चुनाव में हार को लेकर ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न एनएसयूआई भी अपना रही है। संभावित हार और छात्रों के बीच अलोकप्रियता से एनएसयूआई की छटपटाहट साफ है।

एबीवीपी ने यह भी दावा किया है कि वह डूसू चुनाव में चारों सीटें जीत रही है।

इससे पहले, सार्थक शर्मा ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई नेता रौनक खत्री के समर्थकों ने किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर एक छात्रा के साथ मारपीट की, जिससे वह गिर गई और घायल हो गई।

एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सोलंकी ने कहा कि एनएसयूआई तीसरे स्थान के लिए लड़ रही है और संभावित हार से बौखलाते हुए निराधार आरोप लगा रही है।

दूसरी ओर, एनएसयूआई ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर धांधली और वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की मांग की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आरोप लगाया कि किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज से गड़बड़ी की घटनाएं सामने आईं।

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 50 से ज्यादा कॉलेजों के 2.75 लाख से अधिक छात्र इस मतदान में शामिल हो रहे हैं। पहले चरण में सुबह 8.30 बजे मतदान शुरू हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान शाम 7.30 बजे तक चलेगा। मतगणना शुक्रवार सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है।