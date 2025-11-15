DRI Mumbai Seizure : डीआरआई मुंबई की बड़ी कार्रवाई, 17.18 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त

मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने एंटेबे (युगांडा) से आई एक तंजानियाई महिला यात्री से 1718 ग्राम कोकीन बरामद की है।

जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत लगभग 17.18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई, जिसके मुताबिक महिला यात्री भारत में कोकीन की बड़ी खेप की तस्करी करने वाली थी।

मुखबिर की सूचना पर अधिकारियों ने एक आरोपी को आगमन गेट के पास ही रोककर सामान की गहन जांच की। इस दौरान दो खाने के पैकेट, एक प्लास्टिक कंटेनर और छर्रेदार पदार्थ वाला एक पाउच मिला, जिनमें सफेद पाउडर जैसी सामग्री मौजूद थी।

इसके बाद एनडीपीएस फील्ड टेस्ट किट से जांच करने पर सभी पैकेटों में पाया गया पदार्थ कोकीन निकला। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि यात्री ने निगल कर भी कोकीन की तस्करी की कोशिश की थी, जिनमें से दो कैप्सूल बरामद कर लिए गए।

डीआरआई ने बरामद की गई कोकीन को मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया और आरोपित तंजानियाई महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच आगे जारी है, ताकि इस पूरे नेटवर्क और इसके अंतरराष्ट्रीय तारों का पता लगाया जा सके।

डीआरआई ने कहा है कि वह नशा मुक्त भारत के अपने संकल्प पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मादक द्रव्यों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए निरंतर कड़े अभियान चला रहा है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य न केवल तस्करी के प्रयासों को नाकाम करना है, बल्कि देश के नागरिकों और युवाओं को नशे की समस्या से बचाना है।

इसी क्रम में मुंबई एयरपोर्ट पर 4 नवंबर को सीमा शुल्क अधिकारियों ने चार मामलों में 13.077 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस (हाइड्रोपोनिक वीड) बरामद किए थे।

सीमा शुल्क अधिकारियों को विशेष खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग चिप्स के पैकेट और शैम्पू की बोतल में छिपाकर हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी कर रहे हैं। जिसके बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने 5 संदिग्धों की तलाशी ली तो उनके पास से हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ था।

--आईएएनएस