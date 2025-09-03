भारत समाचार

Doda Heavy Rainfall : डोडा पुलिस की एडवाइजरी, भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कों पर यातायात बंद

डोडा में बारिश से भूस्खलन, 3 सितंबर तक यातायात पूरी तरह बंद
Sep 03, 2025, 03:22 AM
डोडा पुलिस की एडवाइजरी, भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कों पर यातायात बंद

डोडा: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में लगातार हो रही मूसलधार बारिश और खराब मौसम के चलते कई सड़कों पर भूस्खलन और मलबा जमा होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन की ओर से भले ही सड़कों को लगातार साफ किया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।

डोडा पुलिस द्वारा जारी ताजा एडवाइजरी में बताया गया है कि नशरी से उधमपुर के बीच की सड़क भी भूस्खलन के कारण पूरी तरह से जाम हो चुकी है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है।

असर से बटोटे या उधमपुर/जम्मू की ओर जाने वाले सभी मार्गों और डोडा–ठठरी–गंदोह रोड पर 3 सितंबर की सुबह तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी।

डोडा पुलिस ने साफ किया है कि मंगलवार से लेकर 3 सितंबर की सुबह तक इन सभी मार्गों पर किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके बाद मौसम की स्थिति को देखते हुए फिर से समीक्षा की जाएगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा।

डोडा पुलिस क्षेत्र में संभावित बाढ़ के खतरों और उससे जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार सार्वजनिक घोषणाएं कर रही है। इस बात की जानकारी डोडा जिला पुलिस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी है।

डोडा पुलिस ने सभी नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने की अपील की है। यह कदम जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

जिले में कई इलाकों में सड़कों पर कीचड़ और मलबा जमा हो गया है, जिससे फिसलन और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे यातायात बार-बार बाधित हो रहा है।

डोडा पुलिस की टीम मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

वहीं, राजौरी जिले के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी पोस्ट करते हुए कहा गया है कि जिला प्रशासन राजौरी ने सुरक्षित प्रवास के लिए कई आवास केंद्र तैयार रखे हैं। राजौरी शहर में किसी भी सहायता के लिए '7051061770' पर संपर्क करें।

 

 

