Doda Block Camp : डोडा में भूस्खलन प्रभावितों के लिए विशेष ब्लॉक दिवस कैंप, डीडीसी ने सुनीं लोगों की समस्याएं

डोडा में प्रशासन का ब्लॉक दिवस कैंप, भूस्खलन प्रभावितों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 11, 2025, 05:25 AM
डोडा: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में स्थानीय लोगों की समस्या और भूस्खलन प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर विशेष ब्लॉक दिवस कैंप का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर (डीडीसी) हरविंदर सिंह ने कैंप में आए प्रभावित लोगों की मांगों को सुना।

डोडा जिले के कास्तीगढ़ क्षेत्र के मुंधार लोअर-ए पंचायत में प्रशासन की तरफ से यह कैंप लगाया गया है। स्थानीय निवासियों ने भूस्खलन राहत, मजदूरी और राशन कार्ड की समस्याओं, स्ट्रीटलाइट, बिजली सप्लाई और रुके हुए विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर मांगें रखीं।

डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा कि हमने सदरी बाग में हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा किया, जिससे कास्तीगढ़ के रास्ते डोडा को रामबन से जोड़ने वाली लगभग 100 मीटर सड़क खराब हो गई थी। कई प्रभावित निवासियों को दूसरी जगह ले जाया गया, और आज हमने नुकसान का जायजा लिया और मदद देने के लिए शुरुआती फैसले लिए।

आईएएनएस से बातचीत में डीडीसी हरविंदर सिंह ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से भी लोग परेशान हैं। उनसे मुलाकात के साथ उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। हमने संबंधित विभागों की टीमों को भी निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि कास्तीगढ़ क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जनप्रतिनिधियों ने इस बैठक में अपनी मांगों को रखा। लंबे समय से अटके मुद्दों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय नागरिकों से बैंक से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बताया था। इसके बद स्थानीय बैंक के मैनेजर को लेकर उन्हें निर्देश दिए गए हैं।

डीडीसी हरविंदर सिंह ने कहा कि कास्तीगढ़ वर्तमान में अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच अच्छा तालमेल है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक दिवस कैंप में लगातार स्थानीय लोगों को मुद्दों पर बात की जाती है।

--आईएएनएस

 

 

