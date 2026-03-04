DN Jeevaraj Allegation : कर्नाटक भाजपा ने 'जल जीवन मिशन' के स्टाम्प पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की

बेंगलुरु: पूर्व मंत्री और सीनियर भाजपा नेता डी.एन. जीवराज ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर के संबंध में क्रिमिनल एक्टिविटी का आरोप लगाया है और मांग की है कि राज्य सरकार इस मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) से जांच कराए।

बुधवार को बेंगलुरु में भाजपा के प्रदेश कार्यालय, जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए, जीवराज ने डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि श्रृंगेरी चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन 'जल जीवन कमीशन' बन गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि केंद्र सरकार ने इस स्कीम के लिए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए थे, लेकिन एक भी घर को पानी नहीं मिला।

किंग पिन अब्दुल करीम तेलगी से जुड़े पहले के स्टाम्प पेपर स्कैम का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि पहले, स्टाम्प पेपर ऊपर से करेंसी नोट जैसे दिखते थे, जिससे नकली स्टाम्प पेपर बनाना आसान हो जाता था। उन्होंने बताया कि सरकार ने बाद में सीरियल नंबर और क्यूआर कोड शामिल करके बदलाव किए और एक ई-स्टैम्पिंग ऐप लॉन्च किया। स्कैन करने पर, ऐप को खरीदार की डिटेल्स और यूनिक नंबर दिखाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जेजेएम के तहत, 'तेलगी स्कैम से भी बड़ा' स्कैम हुआ था।

जीवराज ने जेजेएम के तहत सरकार, खासकर जिला पंचायत और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच हुए एग्रीमेंट से जुड़े स्टाम्प पेपर्स की कॉपी दिखाईं।

उन्होंने बताया कि 'आईएनकेए 76845429815984 डब्ल्यू' नंबर वाला स्टाम्प पेपर 2024 में एक ही दिन और एक ही समय पर एन.आर. पुरा और कोप्पा तालुकों में नौ एग्रीमेंट के लिए जारी किया गया लगता है। उन्होंने कहा कि एक और स्टाम्प पेपर नंबर का इस्तेमाल बोरवेल ड्रिलिंग से जुड़े 11 एग्रीमेंट के लिए किया गया था।

उन्होंने कहा कि संबंधित डिपार्टमेंट आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे के पोर्टफोलियो में आता है।

उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा जांचे गए 30 एग्रीमेंट में से कई गड़बड़ियां पाई गईं और स्टाम्प पेपर नकली थे। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ सरकारी खजाने का नुकसान नहीं है; यह 100 प्रतिशत क्रिमिनल एक्टिविटी है।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि लोग श्रृंगेरी में लोकल विधायक के करीबी लोगों के शामिल होने की चर्चा कर रहे थे और दावा किया कि ऐसी घटनाएं विधायक के चुपचाप सपोर्ट से हुई थीं।

उन्होंने आगे कहा कि जब दूसरे स्टाम्प पेपर को स्कैन किया गया, तो जानकारी से पता चला कि यह असली नहीं हो सकता है, हालांकि उन्होंने कहा कि यह अभी साफ नहीं है कि यह नकली था या असली। उन्होंने आशंका जताई कि लोकल जांच से मामले को दबाया जा सकता है।

जीवराज ने कहा कि उन्होंने खुद स्कीम के तहत खोदे गए बोरवेल में कैमरा डालकर उनकी गहराई वेरिफाई करने की कोशिश की।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने खर्चे पर 10 बोरवेल की जांच की है और आरोप लगाया कि कोप्पा तालुक के कडेगड्डे थलमक्की में एक मामले में, 228 फीट की असली गहराई वाले बोरवेल का बिल 587 फीट बताया गया था। दूसरे मामले में, 260 फीट के बोरवेल का बिल कथित तौर पर 587 फीट बताया गया था।

उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए पेमेंट पहले ही कर दिया गया था।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बालागुरु ग्राम पंचायत में बोरवेल न होने के बावजूद 1.49 लाख रुपए का बिल भेजा गया था, और गौरीहल्ली में बिना बोरवेल के 1.38 लाख रुपए का बिल भेजा गया था।

उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी दिखाई जिसमें बताया गया था कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशुमनथ ने केडीपी की मीटिंग में जेजेएम के तहत कथित गड़बड़ियों के बारे में चिंता जताई थी और विधायक से इस पर ध्यान देने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य एच.एम. सतीश ने भी एक पब्लिक मीटिंग में आरोप लगाया था कि जेजेएम के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।

जीवराज ने ओवरहेड टैंक बनाने में भी गड़बड़ियों का आरोप लगाया, और दावा किया कि पाइप बिछाने के लिए तय गहराई तक खाई नहीं खोदी गई थी और घटिया पाइप का इस्तेमाल किया गया था।

भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष हरथलु हलप्पा और मुदिगेरे के नेता दीपक डोड्डिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

--आईएएनएस