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Tamil Nadu Elections : मुख्यमंत्री स्टालिन आज जारी करेंगे डीएमके का घोषणा पत्र

डीएमके ने चुनाव से पहले घोषणापत्र और उम्मीदवारों की सूची जारी की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 06:04 AM
तमिलनाडु चुनाव : मुख्यमंत्री स्टालिन आज जारी करेंगे डीएमके का घोषणा पत्र

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रविवार को डीएमके का बहुप्रतीक्षित घोषणापत्र जारी करेंगे। यह मतदान से पहले पार्टी की प्रचार रणनीति में बदलाव का बड़ा संकेत है।

डीएमके के नेतृत्व वाला धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) इस चुनाव में प्रमुख दावेदार हैं, जिसके बेहद प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, नाम तमिलर काची (एनटीके) और अभिनेता विजय की तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) जैसी पार्टियां भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही हैं, जिससे चुनावी मुकाबले में बहुआयामी परिदृश्य जुड़ गया है।

डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीटों का बंटवारा विभिन्न दलों के व्यापक गठबंधन को दर्शाता है।

कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि एमडीएमके को चार सीटें आवंटित की गई हैं। अन्य सहयोगी दलों में मानिथनेया मक्कल कच्ची (दो सीटें), कोंगुनाडु मक्कल देसीया कच्ची (दो सीटें), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (दो सीटें), सीपीआई (पांच सीटें), सीपीआई (एम) (5 सीटें), वीसीके (8 सीटें) और डीएमडीके (10 सीटें) शामिल हैं।

घोषणापत्र जारी होने से पहले, मुख्यमंत्री स्टालिन ने डीएमके के 164 उम्मीदवारों की सूची का अनावरण किया, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम पूरा हो गया।

इस घोषणापत्र में मतदाताओं को लक्षित करने वाले कई कल्याणकारी उपायों और विकास संबंधी वादे शामिल होने की उम्मीद है, और यह चुनाव अभियान के दौरान जनमत को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने पहले ही कई लोकलुभावन वादे किए हैं। इनमें राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त चावल, प्रति परिवार 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता और प्रति वर्ष तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं।

जैसे-जैसे चुनाव प्रचार में तेज़ी आ रही है, दोनों प्रमुख गठबंधनों द्वारा राज्यभर में जनसंपर्क प्रयासों को तेज करने की उम्मीद है, जिससे तमिलनाडु में एक उच्च दांव वाले चुनावी मुकाबले का मंच तैयार हो रहा है।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

234 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 30 मार्च को शुरू हुई और 6 अप्रैल तक जारी रहेगी, जो चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है।

--आईएएनएस

 

 

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