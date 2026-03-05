Tamil Nadu Assembly Elections : डीएमके-कांग्रेस के बीच चुनावी समझौते में कांग्रेस को 28 सीटें, एक राज्यसभा सीट मिली

चेन्नई: कई दिनों की बातचीत और अनिश्चितता को खत्म करते हुए, सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और कांग्रेस ने बुधवार को आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए सीट-शेयरिंग समझौते पर औपचारिक रूप से साइन कर दिए।

समझौते के मुताबिक, कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो 2021 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन के तहत लड़ी गई 25 सीटों से तीन ज्यादा हैं।

इसके अलावा, दोनों पार्टियों के बीच हुए समझौते के तहत कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट भी दी गई है।

इस समझौते पर चेन्नई में डीएमके के हेडक्वार्टर अन्ना अरिवालयम में डीएमके प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के प्रेसिडेंट के. सेल्वापेरुंथगई ने साइन किए।

कांग्रेस को दी गई राज्यसभा सीट को अहम विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन को मजबूत करने के मकसद से बड़े राजनीतिक इंतजाम का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।

दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद यह डील फाइनल हुई, जिसमें सीटों की संख्या और गठबंधन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका की मांग को लेकर कुछ समय के लिए रुकावट आ गई थी।

एक समय ऐसा लगा कि बातचीत टूटने की ओर बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों के बंटवारे पर जोर दे रही है।​

आखिरकार यह रुकावट तब सुलझी जब सीनियर कांग्रेस लीडर पी. चिदंबरम पार्टी हाईकमान के दूत बनकर आए और 3 मार्च को मुख्यमंत्री स्टालिन से बातचीत की।

इस बातचीत के बाद, दोनों पक्ष समझौते की ओर बढ़े, जिससे आखिरी समझौता हुआ। साइनिंग सेरेमनी से पहले, तमिलनाडु के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के इंचार्ज और पार्टी की सीट-शेयरिंग कमेटी के हेड गिरीश चोडनकर की लीडरशिप में कांग्रेस का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला।

डेलीगेशन में टीएनससीसी प्रेसिडेंट सेल्वापेरुंथगई, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के. राजेश कुमार और दूसरे सीनियर लीडर शामिल थे।

समझौते पर साइन करने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि पार्टी समझौते से खुश है और उन्हें भरोसा है कि आने वाले चुनावों में अलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को दी गई राज्यसभा सीट के लिए कैंडिडेट का ऐलान पार्टी हाईकमान बाद में स्टेट लीडरशिप से सलाह करके करेगा। चोडांकर ने कहा कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर डीएमके और कांग्रेस के बीच फॉर्मल बातचीत 5 मार्च से शुरू होगी।

यह समझौता डीएमके और कांग्रेस के बीच दो दशक से ज्यादा पुराने गठबंधन को और मजबूत करता है, जो 2004 में शुरू हुआ था। कभी-कभी हुए मतभेदों के बावजूद, जिसमें 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एक छोटा सा अलगाव भी शामिल है, यह पार्टनरशिप तमिलनाडु में एक अहम राजनीतिक ताकत बनी हुई है और राज्य के चुनावी माहौल को बनाने में अहम भूमिका निभाती रहती है।

--आईएएनएस