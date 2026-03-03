भारत समाचार

DMK Congress Alliance : सीटों के बंटवारे पर डीएमके और कांग्रेस में गतिरोध, 35 की मांग पर फंसी बात

कांग्रेस की 35 सीटों की मांग, डीएमके 25 सीटों के फॉर्मूले पर कायम
Mar 03, 2026, 07:28 AM
चेन्नई: आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट बंटवारे की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है, लेकिन बातचीत के दौरान इस पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे हालात में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, डीएमके नेतृत्व ने कांग्रेस से एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना अंतिम रुख स्पष्ट करने को कहा है। डीएमके सीट बंटवारे को अंतिम रूप देकर चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट जाना चाहती है। डीएमके द्वारा दिए गए वक्त में सहमति नहीं बन पाने की वजह से अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या दोनों सहयोगी दल अपने मतभेदों को दूर कर पाएंगे?

2021 के विधानसभा चुनावों में, डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत कांग्रेस को 25 सीटें दी गई थीं। खबरों के मुताबिक, डीएमके ने आगामी चुनावों के लिए भी यही फॉर्मूला बरकरार रखने का फैसला किया है और कांग्रेस को एक बार फिर 25 विधानसभा सीटें देने की पेशकश की है। इसके अलावा, सत्ताधारी पार्टी ने गठबंधन समझौते के तहत कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट देने पर भी सहमति जताई है।

कांग्रेस पार्टी इस बार कम से कम 35 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि उसकी संगठनात्मक उपस्थिति और चुनावी प्रदर्शन अधिक सीटों का हकदार है। पार्टी की अधिक सीटों की मांग के कारण पिछले कुछ दिनों से बातचीत में गतिरोध बना हुआ है।

डीएमके के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कोटे में बढ़ोतरी करना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब गठबंधन में नए दल भी शामिल हुए हैं। कई सहयोगी दल प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

यह संकेत भी मिले हैं कि यदि 35 सीटों की मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस गठबंधन में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकती है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

जैसे-जैसे तय समय सीमा समाप्त हो रही है, तमिलनाडु के अहम विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के नेतृत्व पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या दोनों में समझौता होगा या गतिरोध राज्य की राजनीतिक तस्वीर को नया मोड़ देगा।

