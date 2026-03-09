Tamil Nadu Political Conference : तिरुचि में मुख्यमंत्री स्टालिन डीएमके के 12वें राज्य सम्मेलन में करेंगे घोषणाएं

तिरुचि: सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) तिरुचि जिले के सिरुगानूर में सोमवार को अपना 12वां राज्य सम्मेलन आयोजित करेगी। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम है।

इस सम्मेलन से पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और राज्यभर में डीएमके के अभियान को गति देने की उम्मीद है।

"स्टालिन थोडरतुम, तमिलनाडु वेट्री पेराट्टुम" (स्टालिन का शासन जारी रहे, तमिलनाडु की विजय हो) विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु भर से बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित होंगे।

सम्मेलन का शुभारंभ दोपहर 3 बजे निर्धारित है, जिसमें मुख्य राजनीतिक कार्यवाही से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डीएमके अध्यक्ष व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उनके शाम 5ः30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की उम्मीद है।

उनके भाषण में डीएमके सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की राजनीतिक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, स्टालिन सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री और डीएमके युवा विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

डीएमके के महासचिव दुरई मुरुगन और पार्टी के कोषाध्यक्ष टीआर बालू भी विशेष भाषण देंगे। डीएमके के वरिष्ठ नेता केएन नेहरू स्वागत भाषण देंगे जबकि पार्टी की कार्यकारी समिति के कई सदस्य और जिला नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

सम्मेलन स्थल लगभग 20 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसमें लगभग तीन लाख प्रतिभागियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा, लगभग सात लाख लोगों के लिए कार्यक्रम देखने और खड़े होने की व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने उपस्थित लोगों के लिए पीने का पानी, पार्किंग क्षेत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित की हैं।

मुख्य राजनीतिक सत्र शुरू होने से पहले कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिनमें प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार देवा और गायक अब्दुल खुद्धस के संगीत कार्यक्रम शामिल हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री के दौरे और बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के मद्देनजर तिरुचि जिला प्रशासन ने पूरे जिले में ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला कलेक्टर वी. सरवनन ने चेतावनी दी कि प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए ड्रोन या अन्य मानवरहित हवाई वाहन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह सम्मेलन डीएमके के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव अभियान की दिशा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा।

