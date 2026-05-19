कर्नाटक : उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने तिरुमाला मंदिर में देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की

बेंगलुरु/तिरुपति: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने हिंदू तीर्थस्थल तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर से देश के आर्थिक संकट से उबरने और राज्य में अच्छी बारिश होने की प्रार्थना की।

राज्य में चल रही नेतृत्व की खींचतान के बीच तिरुमाला की उनकी यात्रा काफी अहम हो गई है। शिवकुमार ने अपनी पत्नी उषा के साथ मिलकर, सुबह करीब 3 बजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा-अर्चना की और उनके दर्शन किए।

वे सोमवार शाम को तिरुमाला पहुंचे और वहीं रात बिताई। इसके बाद, वे तुमकुरु के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होना था। यह कार्यक्रम सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का एक मजबूत दावेदार माना जाता है, और उन्होंने हाल ही में कहा था कि उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दोनों को ही दिल्ली बुलाया जाएगा।

तिरुमाला तिरुपति मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पूरे देश के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगा है।

उन्होंने कहा, "मैंने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की है कि देश को किसी भी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, सभी को शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य मिले, और राज्य में अच्छी बारिश हो।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश में शांति और स्थिरता के लिए भी प्रार्थना की है, ताकि राष्ट्र अपनी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

उन्होंने कहा, "मैंने प्रार्थना की है कि पूरा देश शांति से भरा रहे और अपनी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करे। इस महत्वपूर्ण दिन पर यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई है।"

शिवकुमार ने बताया कि वे लगभग छह-सात साल बाद तिरुमाला आए हैं, और उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा किए गए बदलावों और विकास कार्यों की सराहना की।

उन्होंने कहा, "तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कई बदलाव और विकास कार्य किए हैं। उन्होंने अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखी है, और एक बेहतरीन प्रशासन चला रहे हैं। सरकार ने भी अच्छा काम किया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ।"

भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करके खुशी जाहिर करते हुए, शिवकुमार ने टीटीडी प्रशासन और उसके चेयरमैन के कामकाज की भी तारीफ की।

उन्होंने आगे कहा, "श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। टीटीडी के चेयरमैन भी अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। मैं यहां राजस्व मंत्री से भी मिला, और वे भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।"

--आईएएनएस

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