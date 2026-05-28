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कर्नाटक: शिवकुमार के आवास पर जश्न का माहौल, समर्थक खुशी से झूमे

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच डीके शिवकुमार के घर जश्न
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Dainik Hawk·
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May 28, 2026, 10:44 AM
कर्नाटक: शिवकुमार के आवास पर जश्न का माहौल, समर्थक खुशी से झूमे

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस्तीफे की खबर सामने आते ही उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के घर पर जश्न का माहौल बन गया।

इस घटनाक्रम के बाद, शिवकुमार के समर्थक और प्रशंसक बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित उनके आवास के बाहर जमा हो गए। समर्थकों को उनके पक्ष में नारे लगाते, मिठाइयां बांटते और जश्न मनाते हुए देखा गया।

बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सहयोगियों के सामने अपने इस्तीफे के फैसले की घोषणा करते हुए सिद्दारमैया ने राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकार की गारंटी योजनाओं को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और भविष्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों को जारी रखने की जरूरत के बारे में बात की।

सूत्रों के मुताबिक, सिद्दारमैया ने मंत्रियों को बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें सूचित किया है कि डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। बताया जाता है कि इस घोषणा के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपनी सहमति और समर्थन व्यक्त किया।

सिद्दारमैया ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से यह भी आग्रह किया कि वे राज्य की जनता तक सुशासन और कल्याणकारी कार्यक्रम पहुंचाना जारी रखें।

सूत्रों के अनुसार, घोषणा करते समय सिद्दारमैया शांत और संयमित रहे। हालांकि, अपनी बात खत्म करने के बाद, मुख्यमंत्री भावुक हो गए। बताया जाता है कि उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि मैंने जो काम किया है, उससे मैं संतुष्ट हूं।

सिद्दारमैया के करीबी माने जाने वाले कई मंत्री, जिनमें श्रम मंत्री संतोष लाड भी शामिल थे, बैठक के दौरान भावुक हो गए।

इस बीच, बैठक के बाद शिवकुमार अपने आवास लौट आए। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि उनके नोनाविनकेरे मठ जाकर संत अज्जैया स्वामीजी का आशीर्वाद लेने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए शुभ मुहूर्त पर चर्चा करने की उम्मीद है। बताया जाता है कि इस यात्रा के दौरान शिवकुमार के साथ उनकी बेटी भी हैं।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम

 

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