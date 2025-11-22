DK Shivakumar Statement : कर्नाटक कांग्रेस अंतर्कलह पर बोले डीके शिवकुमार, 'हमें सिद्धारमैया की बात सुननी होगी'

बेंगलुरु, 21 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक कांग्रेस और सरकार में जारी अंतर्कलह पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक वरिष्ठ नेता हैं और वह जो कुछ भी कहते हैं, उसे पार्टी के कनिष्ठों को सम्मान और विनम्रता के साथ सुनना चाहिए।

शिवकुमार ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री पांच साल तक पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि वे पांच साल तक पद पर बने रहेंगे। जब वरिष्ठ लोग बोलते हैं, तो हम कनिष्ठों को सम्मान से सुनना चाहिए और विनम्रता से पेश आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हममें से किसी ने भी मुख्यमंत्री की शक्तियों पर सवाल नहीं उठाया और दावा किया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में उन्होंने ही बात की थी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बारे में शिवकुमार ने कहा कि अनावश्यक अटकलें नहीं लगानी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को वरिष्ठ नेताओं से सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तो वह उनसे मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं। जब वह आते हैं, तो उनसे मिलना हमारा कर्तव्य है। भले ही वह हमारे राज्य से हैं, हमें उनकी वरिष्ठता और उनके पद का सम्मान करना चाहिए।

कर्नाटक सरकार और कांग्रेस में जारी भ्रम की स्थिति पर शिवकुमार ने कहा कि कोई भ्रम नहीं है, भ्रम केवल मीडिया के लिए है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मेरे बीच कोई भ्रम नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा है कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नेतृत्व के निर्देशों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो, फिर भ्रम की स्थिति कहां है?

उन्होंने यह भी कहा कि विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार की घोषणा की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उन्होंने कहा कि मैंने परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन पर भी चर्चा की है।

शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने बेंगलुरु में 369 वार्डों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने शुक्रवार को बेंगलुरु केंद्रीय कारागार का भी दौरा किया और अपने विधायकों से मुलाकात की। उन्हें राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया है।

