Karnataka Congress Rift : कर्नाटक में सीएम पद पर खींचतान के बीच सिद्दारमैया ने डीके शिवकुमार के साथ किया ब्रेकफास्ट

सीएम पद विवाद के बीच शिवकुमार-सिद्दारमैया की मुलाकात ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल
Nov 29, 2025, 07:57 AM
बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच शनिवार को बड़ी खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से उनके आवास पर मुलाकात की और नाश्ते के दौरान बातचीत हुई।

सिद्दारमैया और शिवकुमार की यह मुलाकात पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता विवाद को सुलझाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। दरअसल, हाल के दिनों में कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान बढ़ गई है। डीके शिवकुमार के खेमे के लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में दबाव डाल रहे हैं। इस बीच सिद्दारमैया ने उन्हें अपने घर 'कावेरी रेसिडेंस' पर नाश्ते के लिए बुलाया ताकि पार्टी के अंदर चल रही गुत्थी को सुलझाने की दिशा में चर्चा हो सके।

इस मुलाकात को लेकर शिवकुमार ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर लिखा, "डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ नाश्ता किया और थोड़ी देर बात की।"

मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आज सुबह कावेरी रेसिडेंस पर सीएम सिद्दारमैया से ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए मिला। कर्नाटक की प्राथमिकता और आगे के रास्ते पर अच्छी चर्चा हुई।"

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात कर्नाटक कांग्रेस के भीतर बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश है। पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान लंबे समय से चल रही है और दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह नाश्ते की बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर संतुलन बनाने और संभावित नेतृत्व विकल्पों पर सहमति बनाने का एक कदम था।

शिवकुमार और सिद्दारमैया के बीच हुई यह चर्चा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की निगाहों में महत्वपूर्ण संकेत देती है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर यह खींचतान आगे कैसे बढ़ती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। इस बीच शनिवार की बैठक ने पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं और अटकलों पर फिलहाल कुछ ठोस दिशा दी है।

--आईएएनएस

 

 

