कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक के सीएम पद के लिए शिवकुमार का किया समर्थन, नई लीडरशिप को सकारात्मक कदम बताया

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में गुरुवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्दारमैया ने इस बात की पुष्टि की कि वह मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। इसके साथ ही, राज्य के शीर्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर चल रही नेतृत्व की लंबी खींचतान का भी अंत हो गया।

यह भी साफ हो गया कि सिद्दारमैया के बाद शिवकुमार पद संभालेंगे, जिससे कर्नाटक कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह बदलाव चुनावों से पहले पार्टी के भीतर हुई पिछली चर्चाओं से जुड़ा है।

वडेट्टीवार ने कहा कि चुनावों से पहले कुछ चर्चाएं हुई थीं और यह सब उसी से जुड़ा है। सिद्दारमैया हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम किया है।

उन्होंने आगे कहा, "इस स्थिति में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हुए और उन्हें अच्छे पद और काम करने के अवसर देते हुए, नई और युवा नेतृत्व को आगे लाना एक सकारात्मक कदम है।"

शिवकुमार के समर्थकों ने भी नेतृत्व में होने वाले बदलाव को लेकर उत्साह व्यक्त किया। कर्नाटक सेना पाडे के जिला अध्यक्ष तेजेश लोकेश गौड़ा ने कहा कि शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रार्थनाएं की गईं।

गौड़ा ने कहा कि हमने पूजा-अर्चना की और नारियल फोड़े, और प्रार्थना की कि डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री बनें। सिद्दारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार के पास अब मुख्यमंत्री बनने का अवसर है। हमने भगवान गणपति से प्रार्थना की कि वे एक अच्छे मुख्यमंत्री बनें।

कांग्रेस कार्यकर्ता भी नेतृत्व में इस बदलाव को लेकर काफी उत्साहित दिखे। पार्टी कार्यकर्ता उमा शंकर ने विश्वास जताया कि शिवकुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

इससे पहले, सिद्दारमैया और शिवकुमार ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 'कावेरी' में नाश्ते पर एक बैठक की।

शिवकुमार, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जाता है, कई कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के साथ आवास पर पहुंचे, जिन्हें सिद्दारमैया का करीबी माना जाता है।

--आईएएनएस

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