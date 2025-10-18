Arumuganeri Goat Market : दीपावली पर अरुमुगनेरी बकरा बाजार में हुई 1.10 करोड़ रुपए की बिक्री

चेन्नई: दीपावली का त्योहार पूरे देश में सोमवार को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी मौके पर तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदूर के पास स्थित अरुमुगनेरी बकरा बाजार में दीपावली से पहले शनिवार को करीब 1.10 करोड़ रुपए की बिक्री हुई।

अरुमुगनेरी का यह बकरा बाजार दक्षिण तमिलनाडु के सबसे पुराने और लोकप्रिय बाजारों में से एक माना जाता है। यह बाजार हर शनिवार और मंगलवार को लगता है, जहां आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में बकरा व्यापारी और खरीदार पहुंचते हैं। सामान्य दिनों में यहां पर देसी बकरों और भेड़ों की अच्छी खासी बिक्री होती है।

इस बार दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजार में शनिवार को ही सुबह-सुबह से खूब गतिविधियां देखने को मिली। त्योहार के मद्देनजर व्यापारियों और खरीदारों की भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा रही। बाजार में श्रीवैगुंडम, ऐराल, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तेनकासी और शिवकासी जैसे इलाकों से सैकड़ों व्यापारी बकरा खरीदने पहुंचे।

बाजार में 10 से 12 किलो तक वजन वाले बकरे इस दिन सबसे ज्यादा बिके। एक बकरे की कीमत 15 हजार से 20 हजार रुपए तक रही। कुछ दुर्लभ नस्ल के बकरे और बकरियां इससे भी ऊंचे दामों पर बिकीं।

व्यापारियों के अनुसार, इस बार बाजार में देशी बकरा, फैंसी बकरा, भेड़ और बकरी जैसी कई नस्लों की बिक्री हुई। दीपावली से पहले त्योहारों की खरीदारी के चलते बाजार में खरीदारी का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। सुबह से देर शाम तक बकरों की नीलामी और मोल भाव का सिलसिला चलता रहा।

स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि इस साल बकरों की कीमत पिछले सालों की तुलना में थोड़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी खरीदारों में कमी नहीं आई। बाजार समिति के सूत्रों ने बताया कि एक ही दिन में लगभग 1.10 करोड़ रुपए के बकरों की बिक्री दर्ज की गई, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ी बिक्री में से एक है।

अरुमुगनेरी का यह बकरा बाजार न सिर्फ तूतीकोरिन के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण तमिलनाडु के व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है।