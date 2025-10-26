भारत समाचार

Purnia Airport : पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद के लिए पहली सीधी उड़ान शुरू, यात्रियों में खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार

पूर्णिया को मिला बड़ा तोहफा, पहली बार सीधी हवाई सेवा शुरू
Oct 26, 2025, 06:21 PM
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के लोगों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब पहली बार पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हुई। इस नई सुविधा से लोग खुश हैं। इसे लेकर यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एयर सेवा से न केवल समय की बचत होगी बल्कि यात्रा भी बेहद आसान होगी।

पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर रविवार को पहली बार विमान की लैंडिंग हुई। दिल्ली से आई फ्लाइट की सभी सीटें भरी हुई थीं, जबकि हैदराबाद जाने वाली उड़ान में भी 90 प्रतिशत से अधिक यात्री थे। उन्होंने बताया कि दो दिनों से टिकटों की भारी मांग बनी हुई थी और लोगों में काफी उत्साह देखा गया। यात्रियों को अब सीधी कनेक्टिविटी मिलने से काफी राहत मिली है।

पूर्णिया से हैदराबाद जा रहे बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस के छात्र अर्श ने आईएएनएस से कहा, “पहले दिल्ली या पटना से पूर्णिया पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी। अब फ्लाइट सेवा शुरू होने से यात्रा में काफी सुविधा और समय की बचत हो रही है। यह मोदी सरकार की शानदार पहल है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।”

वहीं, मल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद की छात्रा जोया सुल्ताना ने कहा, “मुजफ्फरपुर के आसपास एयरपोर्ट न होने से पहले सफर बेहद मुश्किल था। अब पूर्णिया से सीधे उड़ान मिलने के बाद सब कुछ आसान हो गया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का दिल से आभार व्यक्त करती हूं।”

यात्री पम्मी शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे शहर पूर्णिया को बड़ा तोहफा दिया है। अब हमारे बच्चे सीधे पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद जा सकते हैं। यह हमारे शहर के विकास की दिशा में बड़ा कदम है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं।”

 

 

