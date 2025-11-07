Dinesh Sharma : बिहार में एनडीए को भारी समर्थन, भाजपा नेताओं की रैली में उमड़ रहा जनसैलाब : दिनेश शर्मा

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान पर बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने दावा किया कि बिहार में भाजपा और एनडीए के पक्ष में मजबूत माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ रही है।

दिनेश शर्मा ने आईएएनएस से कहा कि बिहार में भाजपा की पकड़ बेहद मजबूत है। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की रैलियों में मैंने खुद देखा कि जब मैदान पर जगह नहीं बची तो लोग पेड़ों और बैरिकेड्स पर चढ़कर भाषण सुन रहे थे। यह इस बात का संकेत है कि जनता एनडीए सरकार को समर्थन दे रही है और उनकी तरफ आकर्षित है।

सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'वन्दे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर शुरू किए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देश की आजादी की आत्मा है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय को बेहद गंभीरता से लिया है। 150वें वर्ष के इस आयोजन की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे और मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। देशभर में इसे आंदोलन की तरह मनाया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर पर पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर जिले और हर उस स्थान पर विशेष कार्यक्रम होंगे जो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय से जुड़ा हुआ है, वही महान रचनाकार जिन्होंने 'वन्दे मातरम्' लिखा था।

बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी, जिसके साथ ही चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हुई है। चुनाव के नतीजे से पहले ही यहां की राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह तो चुनाव आयोग के नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

--आईएएनएस