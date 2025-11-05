Dinesh Lal Yadav : निरहुआ का राहुल गांधी पर तंज, बोले- सेना पर बयान देने से पहले सोचें कांग्रेस नेता

पटना: भाजपा नेता और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना, एसआईआर और खेसारीलाल यादव पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है।

दिनेश लाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी को देश के खिलाफ और देश के विरोध में दिए जाने वाले बयानों के लिए जाना जाता है। उनको देश की सेना के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह उनका स्वभाव है। वो जहां जाते हैं, ऐसा ही बोलते हैं।

राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यह नेपाल नहीं, हिंदुस्तान है। उनके ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। इस देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। जब इनको मौका मिला था, तब इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो उनको जलन हो रही है।

दिनेश लाल यादव ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कहा कि सीएम ममता बनर्जी खुलेआम गुंडागर्दी करती हैं। उनको डर है कि उन्होंने जो घुसपैठिए बंगाल में घुसा रखे हैं, वो कहीं निकाल न दिए जाएं।

उन्होंने कहा कि अभी भी समय है कि खेसारी लाल को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उनको बोल देना चाहिए कि उनको राम मंदिर की जानकारी नहीं है। उनको राम मंदिर पर नहीं बोलना चाहिए। बाकी चाहे फिर वे भाजपा का विरोध करें, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करें या मेरा विरोध करें।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही लगातार भाजपा नेता दिनेश लाल यादव और राजद उम्मीदवार व भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज है। दोनों ही लगातार एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खेसारी का कहना है कि 20 साल से एनडीए सरकार बिहार पर राज कर रही है, लेकिन बिहार में विकास नहीं हुआ। बिहार के युवाओं को रोजी-रोटी के लिए अपने परिवार को छोड़कर राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है।

--आईएएनएस