Dilip Saikia Statement : होली के बाद घोषित की जाएगी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची: असम भाजपा प्रमुख

गुवाहाटी: असम भाजपा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची होली (डोल उत्सव) के बाद घोषित करेगी।

नलबाड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए असम भाजपा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है और जल्द ही उपयुक्त समय पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी।

उन्होंने कहा, "भाजपा की उम्मीदवारों की सूची डोल उत्सव के बाद चरणबद्ध तरीके से घोषित की जाएगी।"

दिलीप सैकिया ने कहा कि परिचित और भरोसेमंद चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने बताया, "जो चेहरे लोग पहले से देख और पहचान रहे हैं, उन्हें चुनावी सूची में प्राथमिकता दी जाएगी," जिससे यह स्पष्ट होता है कि टिकट वितरण में निरंतरता और जमीनी संपर्क को अहम माना जाएगा।

दिलीप सैकिया, उत्तर नलबाड़ी मंडल भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे, जो चुनाव से पहले पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने की एक और पहल है।

उद्घाटन समारोह में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नलबारी के विधायक और असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ भी इस मौके पर उपस्थित थे।

भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए साइकिया ने संगठनात्मक एकता, बूथ स्तर पर तैयारियों और जनता तक निरंतर संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि पार्टी ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सुशासन और विकास कार्य किए हैं।

दिलीप सैकिया ने कहा कि पार्टी जनता से सीधे जुड़ने और स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है।

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज करने की भी अपील की।

उन्होंने कहा कि अनुशासित संगठन और समन्वय पार्टी की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भाजपा असम में अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने में सक्रिय रही है, जिसमें वरिष्ठ नेता जिलों का दौरा कर पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं।

--आईएएनएस