Dilip Jaiswal Statement : दुनिया भर में कांग्रेस बदनाम हुई है : दिलीप जायसवाल

पटना: भारत मंडपम में आयोजित हुए एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अब अपनी जमीन खो चुकी है।

पीएम मोदी ने मेरठ से एआई समिट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।

पीएम मोदी के बयान पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, इससे भारत बदनाम नहीं हुआ है बल्कि दुनिया भर में कांग्रेस बदनाम हुई है। आज कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है और जितने भी युवा छात्र हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं।

तालकटोरा स्टेडियम में बिहार डेवलपमेंट समिट कार्यक्रम में मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 'लेट्स इंस्पायर' के जरिए ऑर्गनाइज किया गया है। आज, बिहार के बाहर देश और दुनिया भर में रहने वाले हजारों बिहार के लोग तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं। यहां सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि 'विकसित भारत' कैसे बनाया जाए।

दिलीप जायसवाल ने कार्यक्रम के दौरान बिहार में तेजी से विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क, कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक गलियारों के निर्माण एवं निवेश-अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। साथ ही, देश-विदेश के निवेशकों एवं उद्यमियों से बिहार की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया, ताकि युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर सृजित हों और विकसित एवं आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार किया जा सके।

--आईएएनएस