Dilip Ghosh Supports PM Modi: यहां खून बहेगा तो वहां पानी नहीं बहेगा, पाकिस्तान को भी ये समझ आ गया है : दिलीप घोष

दिलीप घोष ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया, जीएसटी और घुसपैठ पर तीखे बोल
Aug 16, 2025, 06:34 AM
यहां खून बहेगा तो वहां पानी नहीं बहेगा, पाकिस्तान को भी ये समझ आ गया है : दिलीप घोष

मेदिनीपुर:  पश्चिम बंगाल से भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं।

दिलीप घोष ने कहा कि पीएम मोदी ने बिल्कुल सही बात कही है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। अब तो पाकिस्तान भी ये बात समझ गया है। अगर यहां खून बहेगा तो वहां पानी नहीं बहेगा।

दीपावली तक जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि कई विभागों और क्षेत्रों में लोगों की ओर से जीएसटी कम करने की मांग थी। जब जीएसटी पहली बार लागू किया गया था, तो इसकी कई बार समीक्षा की गई, बैठकें हुईं और विभिन्न स्थानों पर समायोजन किए गए। अब, सरकार को लगता है कि पर्याप्त जीएसटी संग्रह लगभग 2,00,000 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि घुसपैठिए मतदाता सूचियों में शामिल होकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी प्राप्त कर लेते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है। इन घुसपैठियों की वजह से स्थानीय प्रशासन पर बोझ बढ़ने के साथ कानून-व्यवस्था की चुनौतियां पैदा होती हैं।

उन्होंने कहा कि चुन-चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए।

भारत की इकोनॉमी पर उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। पूरी दुनिया इसे जानती है, लेकिन देश के अंदर कुछ लोगों को भारत की तरक्की पसंद नहीं है। दुनिया भारत के सामने झुक रही है और विपक्षी दल विदेशी गीत गाते हैं।

 

