Dilip Ghosh Statement : 'देश सही रास्ते पर चल रहा है, इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान', राहुल गांधी को दिलीप घोष का जवाब

आरएसएस पर राहुल गांधी के बयान पर दिलीप घोष का जवाब, ममता सरकार पर भी निशाना
Dec 14, 2025, 08:32 AM
'देश सही रास्ते पर चल रहा है, इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान', राहुल गांधी को दिलीप घोष का जवाब

पश्चिम मिदनापुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर जवाब देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि आज देश सही रास्ते पर चल रहा है और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह पहले ही जवाब दे चुके हैं। एक देशभक्त संगठन पिछले सौ सालों से देश में काम कर रहा है। इसके कार्यकर्ता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं। आज देश सही रास्ते पर चल रहा है और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। भविष्य में राहुल गांधी चाहे जो भी करें, आने वाले समय में हर पद पर संघ का कार्यकर्ता बैठेगा।"

तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में भाजपा की जीत पर दिलीप घोष ने कहा, "दक्षिण भारत में पहले भाजपा कमजोर थी। हम आंध्र प्रदेश में सरकार का हिस्सा हैं। कर्नाटक में सत्ता में रहे और अलग-अलग समय पर तमिलनाडु में भी सहयोगी संगठनों के साथ रहे, लेकिन दक्षिण भारत में पार्टी अपने दम पर जीतने की स्थिति में नहीं थी। आज, भाजपा ने खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है। केरल में पार्टी का विस्तार शुरू हो गया है और यह पूरे अन्य राज्यों में भी फैलेगा।"

अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के जाने के बाद कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ पर भाजपा दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "सॉल्ट लेक स्टेडियम की घटना पूरे बंगाल के लिए बहुत शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"

दिलीप घोष ने कहा कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो लोग पैसे खर्च करके वहां आए थे, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह पुलिस हो, अधिकारी हों या मंच पर मौजूद मंत्री हों। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।"

अमेरिकी टैरिफ पर भाजपा नेता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे, उन्हें पहले ही वापस ले लिया गया है। उन्हें एहसास हो रहा है कि भारत के खिलाफ ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते। भारत ने कड़ा जवाब दिया है। यूरोप, एशिया और रूस समेत पूरी दुनिया में हमारा सामान जाता है। यह भारत ने कर दिखाया है कि अमेरिकी समेत कोई भी देश हमारे खिलाफ मनमानी नहीं कर सकता।"

--आईएएनएस

 

 

